Ex-Paysandu, meia acerta com time da Série D do futebol brasileiro

Depois de uma passagem regular pelo Paysandu com tres gols em 26 jogos realizados, o meia-atacante Alex Maranhão, 35 anos, está de clube novo. O ex-bicolor se apresentou ao União Rondonópolis- MT que anunciou sua contratação na sua página oficial.

“O União é um time tradicional de Mato Grosso, é um dos motivos de eu ter vindo para cá. É uma equipe muita competitiva e com um projeto muito ambicioso. Tenho certeza de que farei bom campeonato pelo União", frisou Alex.

Com rodagem por vários clubes brasileiros e também pelo exterior, atuando no futebol de Portugal, China e do Egito, é primeira vez que Alex vai atuar em Mato Grosso. No currículo constam passagem pelo Criciúma, Ceará, Ituano, Bahia, Fortaleza, Sertãozinho, Grêmio Barueri, Sampaio Corrêa, São Bento, Treze, Ponte Preta e Paysandu.

O União Rondonópolis disputa o Campeonato Mato-grossense, e neste ano estará na Série D e Copa do Brasil. No estadual mato-grossense, a equipe estreou com empate sem gols com o Luverdense, jogando em seu campo.