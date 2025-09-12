Edilson promete entrega total do Paysandu contra o América-MG: ‘Vamos dar tudo de nós pra vencer’

À beira do desespero na Série B, o Paysandu encara o América-MG neste sábado (13), às 16h, no Mangueirão, em duelo direto na luta contra o rebaixamento e buscando a calmaria diante do caos. Recuperado de uma virose e cotado para voltar ao time titular, o lateral-direito Edilson garantiu que o elenco bicolor vai “dar tudo de si” para conquistar a vitória e reacender a esperança da torcida.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Lanterna da competição, o Paysandu soma três pontos a menos que o Amazonas, vice-lanterna, e cinco de Volta Redonda e América-MG, primeiros clubes fora da zona do descenso. O Botafogo-SP, 15º colocado, tem sete pontos de vantagem sobre o Papão. Para evitar o rebaixamento, a missão é dura: vencer oito dos 13 jogos restantes.

VEJA MAIS

Motivação

Edilson destacou que a chegada de Márcio Fernandes mudou o ambiente interno e motivou quem estava de fora do time titular. “Toda troca no comando tem, de fato, uma mudança. Há uma disputa entre os atletas de buscar pelo seu espaço novamente, porque muda o comando”, explicou.

“Vejo o pessoal mais animado, como mudou o comando, vê oportunidades que podem aparecer. Quando muda o comando é nítido que os atletas veem uma oportunidade, principalmente quem não tava jogando”, explicou.

O lateral também comentou sobre a pressão da torcida e a importância de uma vitória imediata. “Cobrança vai ter sempre, o clima pesado vem de cobranças de resultados que a gente não está conseguindo conquistar, muda-se isso com vitórias, não tem jeito, e com essa vitória vamos voltar a ter um clima melhor de trabalho”, disse

Por detalhes

Edilson afirmou que o time bicolor tem qualidade e está pecando nos detalhes nas partidas, mas reforçou a confiança na recuperação bicolor. “São detalhes… foi corrigido e esperamos irmos pra esse jogo de amanhã e conseguir a vitória pra dar a arrancada”, disse o jogador, destacando sua confiança.

“Depende apenas de nós. Está difícil, mas depende de nós, e isso é bom, porque está nas nossas mãos. Não vamos focar as 13 partidas que faltam, vamos focar o jogo de amanhã, vamos por parte, com fé em Deus e muito trabalho, muita luta, vamos conseguir essa vitória amanhã e galgar os degraus que a gente tem que galgar.”

Por fim, Edilson deixou um recado para a torcida. “Que eles não deixem de nos apoiar, a gente sabe que é frustrante pro torcedor, reconheço isso, mas quero dizer pra eles que a gente vai lutar até o final, não desacreditem, vamos dar tudo de nós no jogo de amanhã”, finalizou.