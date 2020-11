Destaque no Sub-23 do Paysandu, atacante celebra chance entre os profissionais: 'É uma vitrine'

Revelação da Tuna Luso, com passagens pelo Paragominas o atacante Debu foi contratado pelo Paysandu para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E, pelo menos, já cumpriu a sua primeira meta: ele foi alçado à equipe profissional pelo técnico João Brigatti, em meio a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Chegou a atuar por alguns minutos na partida contra o Ferroviário-CE, na última rodada da Série C.

Segundo o atleta, o torneio é uma boa oportunidade para mostrar o seu trabalho. “É uma vitrine muito boa. Quando fui chamado para fazer parte do Sub-23, nós sempre citamos nos treinos que isso era um objetivo muito grande para nós que estávamos querendo alcançar algo lá na frente, que era subir para o profissional”, avaliou.

O atleta foi uma das grandes revelações da equipe no Brasileiro de Aspirantes. Com isso, as atuações chamaram atenção da comissão técnica, que resolveu apostar no jogador. “O trabalho que vínhamos fazendo no sub-23, nós íamos aparecer e conseguimos fazer uma excelente campeonato. Principalmente eu, consegui me destacar e o professor Brigatti me deu a oportunidade de estar no elenco principal”, afirmou.

Série C

Em busca da classificação antecipada para próxima fase da Série C, Debu revela que o técnico João Brigatti pede que para que todos mantenham ‘os pés no chão’. “Como o professor Brigatti falou após o jogo no Mangueirão, precisamos manter os pés no chão. Não temos nada ganho ainda, precisamos trabalhar forte para que chegue na sexta-feira (27) e a gente consiga mais uma vitória”, comentou Debu.

O Papão encara o Botafogo-PB no estádio do Mangueirão, às 20h. A partida pode dar a classificação ao Paysandu com uma combinação de resultados - vitória bicolor e derrota ou empate do Manaus. A partida entre Paysandu e Botafogo-PB tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.