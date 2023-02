Depois de avançar na Copa Verde, Paysandu reencontra Fiel em jogo contra Castanhal na Curuzu

Depois da estreia positiva na Copa Verde, o Paysandu passou a régua na competição regional e voltou os olhares para o Campeonato Paraense, onde enfrenta o Castanhal, a partir das 19 horas deste sábado, no estádio da Curuzu. Embalados pelas três vitórias seguidas, os bicolores querem agora partir para cima da liderança do grupo B, atualmente nas mãos do Cametá.

Não é difícil perceber que o Papão vem desfilando com destreza pelos jogos do estadual, mesmo com o calendário apertado. Mal começou a temporada e o Paysandu já engatou uma sequência de jogos, que deve terminar com nada menos que cinco partidas em 15 dias, duas delas pela Copa Verde e outras três pelo Parazão, incluindo a partida da primeira rodada, contra o Bragantino, que foi adiada por conta da briga judicial envolvendo o Tubarão.

O confronto contra o Castanhal será o segundo da maratona. Por muito pouco o Japiim não encara o Paysandu duas vezes seguidas, não fosse a derrota para o Real Ariquemes na Copa Verde. Depois do fracasso, o técnico Hermes Junior quer espantar a crise justo em cima do ex-futuro adversário, logo na Curuzu, que tem sido o palco de vitórias do Papão.

Pelo menos no lado ofensivo, o time caminha a passos largos. O principal goleador, o atacante Mário Sérgio, tem quatro gols em três jogos, dois deles contra o Real Ariquimes, além da serventia preciosa de um garçom de mão cheia, o meia-atacante Bruno Alves. Aliás, os homens de ataque têm estado à vontade em campo.

Até quem não fez já ensaia, caso de Vicente, que entrou no segundo tempo contra o Real Ariquemes e quase marca um golaço. "Eu sou um jogador de características ofensivas. Quando pego a bola vou logo mirando o gol e espero que consiga deixar o meu para ajudar o clube na busca pela classificação", garante.

Do lado castanhalense, a pressão pela vitória é um pouco maior, devido o time cair em casa na Copa Verde. O Japiim até teve boas chances, a maior delas com o pênalti cobrado por Jhonata, mas a bola foi para longe do gol e a torcida deixou o Complexo Esportivo frustrada. Para este confronto, a esperança de gols está no trio de ataque formado por Wander, Raylson e Rhainer. No momento, o Castanhal lidera o grupo C, com cinco pontos.

Ficha técnica

Local: estádio da Curuzu

Hora: 19h

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e José Maria Pereira Barbosa Junior

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Naylhor, Eltinho; Jimenez, João Vieira, João Pedro, Bruno Alves; Mario Sérgio e Stéfano

Técnico: Márcio Fernandes

Castanhal: Bernardo; Matheus Serra, Bruno Henrique, Bruno Eduardo e Cássio; Gabriel Santana, Gabriel Agú e Vagner Ficha; Wander, Raylson e Rhainer.

Técnico: Hermes Junior.