Conversas travam e retorno de Wanderson ao Paysandu fica mais distante

Clube tinha o interesse de repatriar o zagueiro para 2027, mas acordo não deve acontecer

O retorno do zagueiro Wanderson ao Paysandu está cada vez mais distante. O defensor de 32 anos deve seguir outro caminho na carreira em 2027. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte.

Segundo relatado, o acordo entre clube e jogador "não deve rolar". Nas últimas semanas, o Paysandu chegou a figurar na dianteira para contar com o zagueiro na próxima temporada. No entanto, o surgimento da procura de outros clubes pelo zagueiro acabaram colocando os bicolores em segundo plano.

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Há cerca de uma semana, O Liberal noticiou que quatro equipes haviam procurado o staff de Wanderson para "entender a situação" dele para 2027. Entre os interessados, dois disputam o Campeonato Paulista, principal estadual do país.

Em termos de proposta, o Noroeste foi quem sinalizou primeiro para contar com o zagueiro. Por fora, corriam Guarani e os catarinenses Avaí e Brusque. Apesar disso, não há indícios se o defensor vai seguir para o interior de São Paulo ou Santa Catarina.

Nesta temporada, Wanderson esteve no Náutico. Em 31 partidas, entre Campeonato Pernambucano e Série B do Campeonato Brasileiro, ele marcou apenas um gol.

No Paysandu, Wanderson esteve por duas temporadas. Entre 2023 e 2024, foram 76 jogos com um gol marcado. Na época, ele foi um dos principais defensores da equipe.

Cria do Americano do Maranhão, Wanderson teve ao longo da carreira passagens por Moto Club, Sampaio Corrêa, Tocantinópolis, CSA e Ponte Preta.