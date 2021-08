Concorrentes diretos do Paysandu por vaga no G-4 da Série C se enfrentam neste sábado

O Paysandu só entra em campo no domingo (22). A partida será contra Volta Redonda, concorrente direto na briga pela manutenção dentro do G-4 do grupo A da Série C. Mas o torcedor do alviceleste precisa ficar em alerta com a 13ª rodada antes de domingo.

A rodada começa com o jogo entre Botafogo-PB e Floresta-CE, marcado para 20 horas, no Almeidão, em João Pessoa (PB). O Botafogo é líder do grupo A, com 20 pontos, um a mais que o Papão. O Floresta é o 8ª, com 12 pontos.

São os jogos de sábado que demandam maior atenção dos bicolores. Isso porque os três times que estão abaixo do Papão na tabela entram em campo.

Às 15 horas, no Elzir Cabral, em Fortaleza (CE), o Ferroviário enfrenta o Tombense-MG. Os dois times estão com 18 pontos, um a menos que o Paysandu. O Ferrão é o 6ª colocado e o Tombos o 4ª colocado.

O outro jogo é entre Manaus-AM e Altos-PI, marcado para 17 horas, na Arena da Amazônia. O Gavião é o 3º colocado com 18 pontos e o Altos-PI é o 7º com 14 pontos.

A rodada termina na segunda (23), às 20 horas, com o jogo entre Jacuipense e Santa Cruz, no Barradão, em Salvador (BA). Mas essa partida é entre dois times que lutam contra o rebaixamento. O Santa é o lanterna, com sete pontos, e o Jacuipense é o 9º colocado, com 10 pontos.

Agenda

Vice-líder do grupo A, com 19 pontos, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda, 5º colocado com 18 pontos, às 18 horas deste domingo (22), no Raulino de Oliveira. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.