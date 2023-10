Ex-árbitro Fifa critica Wilton Pereira, que apitou jogo entre Volta Redonda x Paysandu: 'Erro grave'

O Paysandu conquistou o acesso à Série B no último final de semana, mesmo perdendo para o Volta Redonda-RJ, por 1 a 0, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ), porém, a equipe carioca vai pedir a anulação da partida por um suposto erro de arbitragem, do árbitro Wilton Pereira Sampaio, que expulsou o jogador Robinho, do Paysandu, por retardar o jogo, após ser substituído e o clube paraense continuou com 11 jogadores em campo. O ex-árbitro e atualmente comentarista de arbitragem, Sálvio Spíndola, afirmou que Wilton Pereira Sampaio cometeu um erro gravíssimo que prejudicou o andamento da partida.

Em entrevista ao Programa “Joga nas 11”, do R7, Sálvio Spíndola disse que estava curioso para saber o que o árbitro Wilton Pereira Carvalho colocaria na súmula da partida e afirmou, que teve um erro grave na situação envolvendo o jogador Robinho, do Paysandu.

“Eu estava curioso com o que o Wilton colocaria na súmula, sobre essa expulsão do Robinho. Às 23h é publicada a súmula. É um absurdo. As súmulas são normalmente divulgadas com uma hora, após o jogo. Lógico, que em partida que tem muito mais tumulto e problemas demora mais. Minha sensação e vou falar agora, o Wilton adaptou a súmula ao que ele quis e não o que aconteceu”, disse.

Para Sálvio Spíndola, Robinho teria que ser expulso em campo, por ter tido uma atitude de retardar a partida. O ex-árbitro critica a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio e afirma que a súmula não condiz com que o ocorreu em campo.

“Ele coloca na súmula que a substituição foi aos 12 do segundo tempo e a expulsão do Robinho aos 13. Só que a imagem que mostramos, não é a realidade do relatório, não é a realidade da súmula. O Robinho já tinha cartão amarelo, ele arruma essa confusão ele está em campo, ainda não houve a substituição, depois da substituição sai o cartão vermelho direto para o Robinho e sabe o que ele coloca? Que o cartão vermelho foi por cera, por retardar a saída de campo. O Robinho arrumou a confusão antes e ele colocou. A luz da regra no futebol, a substituição se concretiza quando o substituto entra em campo e substituído sai, então ele quis colocar no relatório, de acordo com as regras, não de acordo com os fatos”, falou.

Sálvio Spíndola foi duro ao citar a arbitragem de Wilton Pereira e informou o que deveria ser feito na situação. Para Sálvio, o Paysandu teria que ficar com um jogador a menos, pois o lance foi dentro de campo, de uma ação ocasionada antes da substituição.

“Ele teria que expulsar o Robinho quando ele criou a confusão, espera lá, não faz mais a substituição. Já expulsei vários jogadores por causa disso. Jogador tem cartão amarelo, vai ser substituído. Vai sair ou não vai? Amarelo e vermelho e o técnico se vire com a substituição e a equipe fica com um jogador a menos. Era o que tinha que acontecer, não houve ato de indisciplina do Robinho depois que ele sai de campo, o ato ocorreu quando ele estava em campo. O Wilton errou feio, de forma grave. O Robinho comete uma indisciplina dentro de campo e ele deixa para expulsar depois. Ele poderia falar que não teria a expulsão. Se formos observar a cronologia a indisciplina do Robinho é antes da substituição então porque expulsar depois?”, questionou Sálvio Spíndola.