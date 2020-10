Com provável saída do Paysandu, atacante fala em tom de despedida: 'Fiquei dois anos aqui'

Nas vésperas do jogo do Paysandu contra o Vila Nova, o atacante Vinícius Leite quebrou o silêncio sobre a provável saída do clube. Ele afirmou que está focado em conseguir bons resultados pelo time alviceleste e, se fechar com o outro clube, vai jogar até o final do contrato, que acaba dia 10 de novembro.

“Minha cabeça está boa. Ficando ou não ficando eu quero entrar em campo. Eu tenho contrato até dia 10. Vou cumprir meu contrato como sempre fiz. Fiquei dois anos aqui. Então, vou sempre procurar dar meu melhor. Vou sempre entrar em campo e pensando no melhor para o Paysandu. Porque é um clube que me abriu as portas e tenho um carinho enorme. Podem ter certeza que no domingo vou estar na minha melhor forma. Quero muito poder vencer. A parte extracampo são meus representantes que cuidam disso. Meu foco é jogar futebol. É a coisa que eu sei fazer. E isso que vou fazer no domingo. Vou entrar em campo e fazer tudo que sei. Fazer um bom jogo”, afirmou o jogador, que na temporada 2020 fez 25 jogos e marcou quatro gols.

A partida contra o Vila será às 18 horas de domingo, no Mangueirão. O Paysandu precisa vencer se quiser continuar com chances altas para entrar no G4 e se afastar do Z2. Atualmente, o time bicolor é o sétimo colocado do grupo A, com 11 pontos. A pontuação é a mesma de Manaus, 8º colocado, e Botafogo-PB, 9º colocado. O time alviceleste fica acima deles por causa dos critérios de desempate.

“A gente vem se cobrando bastante. Sabemos que a posição atual não é a que merecemos. Temos potencial para algo maior. A gente sabe que está devendo e tem que buscar a reação mais rápido possível para voltar para o topo da tabela”, afirmou Vinícius Leite, acrescentando que o time sabe da dificuldade do jogo de domingo, mas a concentração está alta.

“A gente sabe que será um jogo difícil e que o Vila Nova é uma das equipes que vai brigar pelo acesso e classificação. A gente sabe que é um jogo chave para a gente. A gente sabe que tem que vencer. Vamos mentalizar o jogo e a vitória é a única coisa que interessa”, completou.

O jogo entre Paysandu e Vila Nova vai ter transmissão lance a lance em OLiberal.com.