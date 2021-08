Com retorno de volante, Paysandu está escalado para enfrentar o Volta Redonda pela Série C

O Paysandu divulgou na tarde deste domingo (22) a escalação da equipe que vai enfrentar o Volta Redonda, pela 13ª Rodada da Série C 2021. A grande novidade do Papão será o retorno do volante Jhonnatan. Titular na última partida, Ratinho começa o jogo contra o Voltaço no banco de reservas.

Além da troca de um volante pelo outro, o Paysandu não terá mais mudanças em relação ao time que enfrentou a Jacuipense, na última rodada da Terceirona. Veja a equipe competa do Papão abaixo:

O Volta Redonda também está escalado para o jogo. Veja:

Volta Redonda e Paysandu começam a se enfrentar a partir das 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.