Com Re-Pa na semifinal, Paysandu possui vantagem contra o Remo na Copa Verde

Teremos o clássico Re-Pa decidindo uma vaga na grande final da Copa Verde 2021. O clássico “Rei da Amazônia” volta a ocorrer pela competição regional, após duas edições. Papão e Leão já se enfrentaram em semifinais de Copa Verde quatro vezes, com o Papão levando vantagem.

A primeira edição da Copa verde ocorreu em 2014, desde então, um representante do Pará sempre esteve na semifinal. O Paysandu esteve cinco vezes nas semis, em três delas o Paysandu desbancou o Remo, nas temporadas 2014, 2016 em 2019.

O único ano em que o Remo levou a melhor e desclassificou o sem maior rival foi em 2015, com uma vitória para cada lado e Leão derrotando o Paysandu nas penalidades pelo placar de 5 x 4.

Em jogos pela Copa Verde Remo x Paysandu se enfrentaram oito vezes, com cinco vitórias do Papão, dois empates e apenas um triunfo do Leão. O clube bicolor marcou 12 gols contra apenas seis gols azulinos.

Os clássicos pela semifinal da Copa Verde estão marcados para a quarta-feira (1) de dezembro, ás 20h, na Curuzu, já a segunda partida será no sábado (4), às 17h, no Baenão. Os dois jogos terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com

Veja as semifinais da Copa Verde

2014 - Paysandu classificado

Paysandu 1 x 0 Remo

Remo 0 x 0 Paysandu

2015 - Remo classificado

Paysandu 2 x 0 Remo

Remo 2 x 0 Paysandu -

Pênaltis: Remo 5 x 4 Paysandu

2016 - Paysandu classificado

Paysandu 2 x 1 Remo

Remo 2 x 4 Paysandu

2017 - Paysandu enfrentou o Santos-AP, que eliminou o Remo nas quartas de final

2018 - Paysandu enfrentou o Manaus-AM, que eliminou o Remo na primeira fase

2019 - Paysandu classificado

Paysandu 0 x 0 Remo

Remo 1 x 3 Paysandu

2020 - Remo enfrentou o Manaus-AM, que eliminou o Paysandu nas quartas de final