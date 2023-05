Com novidades, Paysandu encara o Figueirense e busca manter 100% de aproveitamento na Série C

O Paysandu encontra-se na cidade de Florianópolis, onde encara o Figueirense nesta segunda-feira (8), em partida válida pela 2ª rodada da Série C 2023. A delegação alviceleste antecipou sua viagem e partiu para a capital de Santa Catarina no último sábado, dois dias antes do confronto, buscando minimizar o desgaste decorrente do deslocamento.

O jogo marcará a estreia oficial do técnico Marquinhos Santos no comando da equipe. Na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense na última quarta-feira, o Papão foi comandado interinamente pelo auxiliar fixo do clube, Wilton Bezerra, à beira do campo.

Marquinhos, que chegou a Belém no mesmo dia, acompanhou a partida de um camarote da Curuzu e inclusive desceu ao vestiário para realizar ajustes durante o intervalo, o que foi considerado por Bezerra como um fator importante para a virada no placar na etapa final.

Dentre as novidades para a partida, destaca-se a presença do volante Jacy Maranhão, novo contratado oficializado na última sexta-feira (5). Além disso, há a possibilidade do retorno de Thiago Coelho à equipe titular. O goleiro ficou de fora do confronto contra a Aparecidense devido a uma lesão muscular na coxa, porém viajou com a delegação para Florianópolis. Os reservas Gabriel Bernard e Alan Bernardon também foram vistos nas imagens divulgadas pela assessoria bicolor.

Importante ressaltar que o jogo contará apenas com torcedores do Figueirense, atendendo a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Militar. A decisão foi confirmada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF) na última sexta-feira. A medida foi justificada devido aos incidentes ocorridos no último encontro entre as duas equipes no estádio Orlando Scarpelli, em setembro do ano passado, durante a 2ª rodada do quadrangular da Série C 2022. Na ocasião, ocorreram arremessos de bombas e rojões entre as torcidas, além de cadeiras sendo arrancadas e jogadas no gramado.

Ficha técnica

Figueirense x Paysandu

Brasileirão Série C - 2ª rodada

Data: 07/05/2023 (domingo)

Local: Orlando Scarpelli

Horário: às 20h

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen (BA) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

Figueirense: Wilson; Elias, Maurício, Otávio Gut e William Matheus; Gledson, Robson Alemão e Cesinha; Gustavo França, Andrey e Bruno General. Técnico: Roberto Fonseca.

Paysandu: Thiago Coelho (Gabriel Bernard); Edilson, Wanderson, Filemon, Eltinho; João Vieira, Arthur, Geovane; Bruno Alves, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos