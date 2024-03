Com mudanças, Hélio dos Anjos escala o Paysandu para pegar o Manaus na Curuzu; veja a escalação

Paysandu encara o Manaus-AM na Curuzu, às 17h, deste domingo (24), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. O técnico Hélio dos Anjos escalou a equipe paraense com três mudanças, em relação ao jogo da última quinta, contra o próprio Manaus.

O treinador bicolor terá Edilson na sua função na lateral-direita e João Vieira, que tinha jogado improvisado na lateral, vai para a sua função no meio e ganhou a posição de Val Soares. Outra mudança no Paysandu é no ataque, com a entrada de Edinho no posto de Jean Dias.

Veja a escalação completa do Paysandu

VEJA MAIS

Panorama

O Paysandu precisa vencer o jogo para tentar avançar para a semifinal. O Manaus possui a vantagem do empate, já que derrotou o Papão por 1 a 0 no jogo de ida. Caso o Papão vença por um gol de diferença, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis. Se o clube paraense vencer por dois gols de diferença ou mais, o Papão fica com a vaga de forma direta.

Se liga!

Paysandu x Manaus duelam às 17h, no Estádio da Curuzu em Belém. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal + e também pelo lance a lance do portal OLiberal.com.