VEJA: com gols na etapa inicial, Paysandu vence o Galvez e avança às quartas de final da Copa Verde

O Paysandu venceu o Galvez-AC por 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa Verde. Em uma tarde inspirada, o Papão conseguiu a classificação em um placar construído ainda no primeiro tempo, com gols de Mateus Anderson, Alan Calbergue, Uilliam Barros e Marlon. Adriano descontou para o Imperador na segunda etapa.

Veja os gols

Na próxima fase, o Paysandu vai enfrentar o Manaus-AM, em jogos de ida e volta. As datas e os horários ainda serão anunciados pela CBF. A única definição até o momento é o mando de campo. O primeiro jogo será realizado em Manaus (AM) e o segundo será em Belém (PA).

Saiba como foi a partida entre Paysandu x Galvez lance a lance

JOGO

O Paysandu mostrou no primeiro tempo que estava disposto a chegar longe na Copa Verde. Aproveitando a fragilidade do Galvez, o Papão conseguiu marcar quatro gols apenas na etapa inicial.

O placar foi aberto no Mangueirão aos 21 minutos. Mateus Anderson recebeu a bola, invadiu a área em velocidade, fez fila e tocou por debaixo das pernas do goleiro do Gavião para ir comemorar com os companheiros

Dois minutos depois...

O time bicolor não caiu de rendimento. Pelo contrário, aos 23 minutos, Mateus Anderson avançou pela esquerda e cruzou. A defesa do Galvez errou o corte e a sobra ficou com Uilliam Barros, que mandou uma bomba no alto e ampliou o placar no Mangueirão.

Mais um

E não parou por aí. O time bicolor estava com sede e soube aproveitar. Aos 27 minutos, Alan Calbergue recebeu na entrada da área e bateu colocado no canto direito. Rander ainda se jogou, mas não conseguiu alcançar.

Virou goleada

Aos 35 minutos, o Paysandu ampliou. Marlon recebeu belo passe de Alan Calbergue. O meia mandou por cima da defesa para encontrar o atacante sozinho, cara a cara com o goleiro, e fazer o quarto do time bicolor.

Imperador desconta

O Galvez diminuiu no segundo tempo. Em vacilo no sistema defensivo do Paysandu, Adriano recebeu sozinho na área e bateu por baixo de Paulo Ricardo e descontou para o Imperador.

Não era dia do artilheiro

Nicolas perdeu muitos gols na partida. Só no segundo tempo, foram duas chances. Em ambas, ele recebeu na área e chutou em cima do goleiro.

Paysandu classificado

O Papão conseguiu segurar o Imperador e garantiu a vaga nas quartas de final da Copa Verde.

FICHA TÉCNICA

Copa Verde - Oitavas de final

Paysandu - Paulo Ricardo; Tony, Micael (Wesley Matos), Perema e Bruno Collaço (Diego Matos); PH (Serginho), Alan Calbergue, Mateus Anderson (Vitor Feijão); Marlon (Elielton), Nicolas e Uilliam Barros.

Treinador: Aylton Costa

Galvez – Rander; Thomas, Marcelo Felber, Renan (TK) e Leandro; Weverton, Felipe (Anthony), Lucas (Netão), Radamés (Romulo); Adriano Narcizo e Matheus (Geovani)

Treinador: Paulo Roberto de Oliveira

Gol: Mateus Anderson (21’/1ºT), Uilliam Barros (23’/1ºT), Alan Calberque (27’/1ºT), Marlon (35’/1ºT); Adriano (9/2°T)

Cartão Amarelo: Micael, Nicolas; Marcelo Felber

Estádio: Mangueirão

Árbitro: Luiz Paulo da Silva Aniceto (DF)

Assistentes: Marconi de Souza Gonçalo (DF) e Milton Jeronimo Souza Alves (DF)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)