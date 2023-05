Com goleiro reserva e ex-Remo, Paysandu está escalado para estreia na Série C; veja

O técnico interino Wilton Bezerra já definiu os 11 titulares que entram em campo logo mais, a partir das 21h30, contra a equipe do Aparecidense-GO, pela primeira rodada da Série C.

Acompanhe todos os momentos da partida na transmissão Lance a Lance.

A grande ausência do time está no gol. Thiago Coelho se machucou e Gabriel Bernard assumiu o posto. No meio-campo, Bezerra optou por um jogo com três volantes, um deles Arthur, que disputou a Série B com o Remo em 2021. Ao lado dele, João Vieira e Geovane completam a cabeça de área.