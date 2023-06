Com estreia de goleiro e meia, Paysandu está escalado para jogo contra o São José-RS

O Paysandu está escalado para a partida contra o São José-RS, pela sexta rodada da Série C. Para a partida, o técnico Marquinhos Santos vai promover a estreia do goleiro Alan Bernardon com a camisa do Papão. Ele tomou o lugar do jovem Gabriel Bernard, que vinha defendendo a meta bicolor.

Outra novidade na equipe alviceleste será o meia Robinho, de 35 anos. O jogador foi anunciado nesta semana e é tido pela torcida como a grande referência técnica do Papão na temporada.

Veja a escalação do Paysandu: