Com a possibilidade de enfrentar o Remo no quadrangular, técnico do Paysandu afirma: 'Não gostaria'

O Paysandu enfrenta o Remo no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, na última rodada da primeira fase da Série C. Com os dois times classificados para o quadrangular final, o confronto será para definir posições e em qual grupo os times vão ficar e a possibilidade de ficarem juntos é grande.

Em entrevista para o programa ‘Último Lance’, de OLiberal.com, o técnico do Paysandu, João Brigatti, disse que prefere não enfrentar o Remo na próxima fase.

"As duas equipes estão bem preparadas. Possuem atletas de qualidade. Acredito em uma clássico equilibrado. E quem aproveitar o erro do adversário, vai se sobressair. Eu não gostaria que na próxima fase a gente caísse juntos. Até porque nessa partida (contra o Manaus), se o Remo não vence lá e a gente tivesse que decidir nossa classificação e eles também. Pode ter certeza que muita gente teria problema de coração. E em uma classificação no quadrangular, serão jogos mais pegados. Ríspidos. Mais disputados", afirmou.

Ele enumerou ainda quais são os prós e contras de estar no mesmo grupo do Remo no quadrangular.

“Se for estudar a tabela, dificilmente a gente vai escapar do Remo. Só tem um resultado, que é o Vila Nova ganhando e um empate entre nós para que possamos nos distanciar de uma chave para outra. Tem o fator positivo de cair com o Remo, que é a questão de logística. Porque vamos fazer apenas duas viagens para fora de Belém. O restante será definido aqui no Mangueirão. Por outro lado, uma equipe pode matar a outra. Isso é muito complicado, até porque as outras equipes vão estar só vendo o resultado entre nós. Até porque é um clássico e não há favoritismo. Qualquer resultado é normal. Até pelo momento do Remo e do Paysandu, que é muito bom dentro da competição. Por outro lado, se cada um cair em uma chave, aí cada um segue a sua vida e tomara que subam as duas equipes”, afirmou Brigatti, explicando os motivos por torcer para que os dois times paraenses subam.

“Até porque, apesar de ser comandante do futebol do Paysandu, eu torço pelo futebol de Belém. Para que seja forte. E as duas equipes merecem. Pelas duas torcidas que têm e estarem em melhor condição no cenário nacional. A rivalidade é saudável, tem que ser mantida, mas eles, a diretoria dos dois clubes, precisam deixar a rivalidade de fora, se unirem em prol do futebol do Pará. As duas torcidas não merecem nem o Paysandu e nem o Remo na Série C. E eu vou fazer de tudo, junto com os jogadores e com a diretoria, para ter o acesso do Paysandu. E acredito que o Remo fará o mesmo”, comentou.

