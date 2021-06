CBF define arbitragem para terceiro confronto do Paysandu na Série C

Após a derrota contra o Botafogo-PB por 2 a 0, na Curuzu, o Paysandu se prepara para enfrentar a Jacuipense-BA, no próximo sábado (12), às 19h, no estádio de Pituaçu. O local foi alterado a pedido da equipe mandante - inicialmente a partida seria no estádio Eliel Martins.

Para este confronto, válido pela terceira rodada da Série C, a CBF definiu que a arbitragem para o jogo será paulista. O trio terá Adriano de Assis Miranda comandando o apito, com assistências de Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Amanda Pinto Matias. O quarto árbitro será Josué Reis de Jesus Junior, da Bahia.

As duas equipes vivem situações parecida na tabela da Terceirona. Papão se encontra na oitava posição, com apenas um ponto. Já a Jacuipense está em nono lugar, com a mesma pontuação de seu próximo adversário.

A partida entre Jacuipense-BA e Paysandu terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.