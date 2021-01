Capitão lamenta derrota para o remo e afirma: 'Temos mais um desafio'

A derrota para o Remo por 1 a 0, no clássico “Rei da Amazônia”, deixou para a última rodada a decisão se o Paysandu volta ou não para a Série B. O zagueiro Micael lamentou o revés, mas acredita no acesso bicolor.

“Não queria que o clássico terminasse assim. Temos o próximo jogo, temos que focar no que queremos. Sabemos onde queremos chegar e teremos mais um desafio pela frente”, disse o capitão alviceleste.

A última rodada do quadrangular da Série C está marcada para o próximo sábado (16). O Papão encara o Ypiranga-RS, que possui chances remotas, fora de casa, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Uma vitória garante o clube alviceleste na Série B sem precisar do resultado entre Remo x Londrina. A partida será transmitida lance a lance pelo OLiberal.com.