Campeão da Copa do Nordeste em 2018 e melhor meia: Paysandu oficializa contratação de João Paulo; conheça o atleta

Como antecipado por O Liberal, o Paysandu oficializou o acerto com o meia João Paulo - ele já está em Belém e realizou exames médicos e avaliações físicas e fisioterápicas. O acordo prevê contrato até 30 de novembro de 2021.

João Paulo vivenciou um bom momento em 2020, quando vestiu a camisa do ABC-RN e da Portuguesa-RJ. O atleta explicou detalhes da sua característica ao site oficial do Paysandu. “Sou um meia veloz, habilidoso e que se movimenta muito dentro de campo. Fui campeão da Copa do Nordeste, em 2018", argumentou, seguindo sobre dados positivos do seu currículo. "Tenho um acesso à Série B também conquistado no mesmo ano. Já fui o melhor meia do Nordeste, campeão alagoano, e potiguar, ano passado. Chego para contribuir e ajudar bastante o clube no seu principal objetivo que é o acesso à Série B desse ano. Espero que juntos possamos conquistar esse acesso tão sonhado para a torcida bicolor”, afirmou.

O Paysandu informou que o meia será integrado ao elenco nesta quarta-feira (03). João Paulo aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ficha Técnica

Nome: João Paulo de Assis Penha

Nascimento: 09/06/1993 (27 anos)

Naturalidade: Vila Velha (ES)

Altura: 1,76 m

Peso: 76 kg

Posição: meia

Clubes: Rio Branco-ES, Bahia, CSA-AL, Fortaleza-CE, CRB-AL, Ferroviária-SP, Sampaio Corrêa-MA, Londrina-PR, ABC-RN e Portuguesa-RJ