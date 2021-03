Assista: contra o Flamengo de Zico, Paysandu fazia história há quase 32 anos na Copa do Brasil

Após a vitória sobre o Paragominas, o Paysandu dá uma pausa no Campeonato Paraense e agora foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira (10), às 15h, o Papão enfrenta o Madureira, no Estádio Aniceto Moscoso. Aliás, a relação do Bicola com o torneio nacional vem de muito tempo.

O caminho

Para que o Paysandu entrasse para a história da Copa do Brasil, primeiro o clube teve que passar por um Torneio Seletivo. O adversário foi a Tuna Luso. Após vencer na ida por 1 a 0, o empate na volta por 2 a 2 foi suficiente para os bicolores conquistarem a vaga.

A primeira partida

No dia 19 de julho de 1989, Flamengo-RJ e Paysandu realizaram a primeira partida da história da Copa do Brasil, no estádio da Gávea. Mesmo com Zico em campo, o protagonista foi Alcindo, que marcou os dois gols do Fla, na vitória por a 2 a 0, diante de mais de 3,500 mil pessoas.

Na volta, em pleno Mangueirão, o Flamengo voltou a vencer o Paysandu. Dessa vez por 2 a 1, gols de Nando e - novamente - Alcindo para o Fla. Dadinho descontou para o Bicola. Com o resultado, o Papão foi eliminado da competição.