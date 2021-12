Após marcar contra o Remo, meia do Paysandu sobre interesse em renovar contrato: 'Claro que tenho'

No empate em 2 a 2 com o Remo pela ida da semifinal da Copa Verde, o meia José Aldo foi um dos destaques do Paysandu. O atleta não só abriu o placar, mas marcou também o primeiro gol com a camisa bicolor. Questionado se tem interesse em permanecer na Curuzu para a próxima temporada, José Aldo disse que quer ficar:

"Tenho sim, claro que tenho. Sou grato ao Paysandu por ter aberto as portas para mim. Mas não decidi nada ainda, estou 100% focado nestas finais na Copa Verde, até o fim do meu contrato. Só tenho a agradecer todo o carinho da torcida e aos meus companheiros que me ajudam a ter essas atuações dentro de campo", afirmou o meia.

O Clássico Re-Pa, válido pela partida de volta da semifinal da Copa Verde, ocorre no sábado (4), às 17h, no Estádio do Baenão. Acompanhe o lance a lance da partida em OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.