Após eliminação na CB, atacante Marinho vai pra cima de 'carrasco' do Paysandu

O árbitro Leandro Pedro Vuaden esteve no centrou de outra polêmica. Vuaden quase foi atacado pelo jogador Marinho, do Santos, na partida de ontem entre o clube paulista e o Ceará-CE, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil.

Após o término do jogo e a eliminação do Santos, Marinho reclamou do tempo dado pelo árbitro de acréscimos e foi para cima do árbitro Leandro Pedro Vuaden e o xingou. O jogador precisou ser contido por companheiros de time e membros da comissão técnica do Peixe. Com o episódio Marinho recebeu o cartão vermelho e foi expulso, mesmo depois da partida.

Na súmula do jogo o árbitro relatou os xingamentos de Marinho. Confira na íntegra

“Expulsei com cartão vermelho direto o atleta de número 11, da equipe Santos FC, senhor Mario Sergio Santos Costa, por após o termino do jogo vir em minha direção proferindo as seguintes palavras: 'Você é muito fraco, vai tomar no c**. Aqui é Santos'. Informo ainda que o mesmo teve que ser contido por integrantes da comissão técnica, pois tentava se aproximar da arbitragem. Relato ainda que me senti ofendido com as palavras proferidas pelo atleta expulso”

Horas depois, em sua rede social, Marinho pediu desculpa à torcida santista.

“Quero apenas pedir desculpa a toda torcida. Acabei me exaltando devido ao calor do jogo, me exaltei, vou evoluir e melhorar”, escreveu.

VUADEN

Leandro Pedro Vuaden foi o árbitro de Náutico-PE x Paysandu, pelo jogo de volta das quartas de finais da Série C em 2019. Ele marcou um pênalti para o clube pernambucano aos 49 minutos da segunda etapa que acabou decretando o empate e nas penalidades o o Timbu acabou ficando com a vaga na Série B.

