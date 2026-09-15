Após demissão do Paysandu, Júnior Rocha agradece clube e rebate críticas

Demitido do comando do Paysandu na última segunda-feira (14), o técnico Júnior Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para se despedir do clube. Em uma mensagem publicada no Instagram, o treinador agradeceu pelo período em Belém e destacou os títulos conquistados durante a passagem pelo Papão. O texto também rebateu críticas ao trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

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“Fui muito feliz à frente desse grande clube do Brasil. Empenho e dedicação não faltaram. Juntos conseguimos conquistar o Paraense e as Copas Norte e Verde, além de chegar ao quadrangular final da Série C”, diz a mensagem, redigida pela assessoria de comunicação do treinador.

Júnior Rocha foi contratado pelo Paysandu em janeiro para comandar o projeto da temporada. O início do trabalho foi positivo, com a conquista do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde.

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Na Série C, porém, a equipe apresentou resultados inconstantes. O Papão terminou a primeira fase na sétima colocação e avançou ao quadrangular decisivo, mas iniciou a disputa por uma vaga na Série B com duas derrotas consecutivas, para Brusque e Ferroviária.

A sequência de resultados provocou a saída de Júnior Rocha após a segunda rodada do quadrangular. Ao todo, o treinador comandou o Paysandu em 42 partidas, com 24 vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Sob seu comando, a equipe marcou 72 gols e sofreu 50.

Agradecimento à torcida

Na mensagem de despedida, Júnior Rocha também agradeceu à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores do Paysandu.

“Agradeço à diretoria, aos jogadores, comissão e a todos que fizeram parte do dia a dia de trabalho, além da torcida apaixonada. Desejo boa sorte ao clube na busca pelos objetivos”, afirmou.

Mazola Júnior assume

O Paysandu agiu rapidamente após a demissão e anunciou Mazola Júnior como substituto de Júnior Rocha. O novo treinador terá a missão de comandar a equipe nas quatro rodadas restantes do quadrangular da Série C e buscar o acesso à Série B de 2027.

O primeiro compromisso de Mazola será no próximo domingo (20), contra a Inter de Limeira, na Curuzu. A partida será acompanhada pelo Lance a Lance do O Liberal.com e terá transmissão ao vivo da Rádio Liberal.