Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Após demissão do Paysandu, Júnior Rocha agradece clube e rebate críticas

Texto de despedida do treinador foi postado no Instagram. 

Caio Maia
fonte

Júnior Rocha, ex-técnico do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal)

Demitido do comando do Paysandu na última segunda-feira (14), o técnico Júnior Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para se despedir do clube. Em uma mensagem publicada no Instagram, o treinador agradeceu pelo período em Belém e destacou os títulos conquistados durante a passagem pelo Papão. O texto também rebateu críticas ao trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“Fui muito feliz à frente desse grande clube do Brasil. Empenho e dedicação não faltaram. Juntos conseguimos conquistar o Paraense e as Copas Norte e Verde, além de chegar ao quadrangular final da Série C”, diz a mensagem, redigida pela assessoria de comunicação do treinador.

Júnior Rocha foi contratado pelo Paysandu em janeiro para comandar o projeto da temporada. O início do trabalho foi positivo, com a conquista do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde.

VEJA MAIS

image Paysandu: Mazola resgata polêmicas de 2014 e manda recado ao elenco sobre extracampo
Técnico relembrou polêmicas com Alberto Maia, minimizou atritos do passado e afirmou que jogador que não tiver postura profissional não terá espaço no grupo

image Mazola Júnior venceu apenas um dos últimos sete jogos antes de assinar com o Paysandu; Veja números
Treinador, que chega para ser o “salvador da pátria” bicolor, está em um momento de baixa na temporada.

image Mazola Jr é anunciado como novo técnico do Paysandu para o restante da Série C 2026
O velho conhecido terá quatro partidas para levar o Papão de volta à Série B

Na Série C, porém, a equipe apresentou resultados inconstantes. O Papão terminou a primeira fase na sétima colocação e avançou ao quadrangular decisivo, mas iniciou a disputa por uma vaga na Série B com duas derrotas consecutivas, para Brusque e Ferroviária.

A sequência de resultados provocou a saída de Júnior Rocha após a segunda rodada do quadrangular. Ao todo, o treinador comandou o Paysandu em 42 partidas, com 24 vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Sob seu comando, a equipe marcou 72 gols e sofreu 50.

Agradecimento à torcida

Na mensagem de despedida, Júnior Rocha também agradeceu à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores do Paysandu.

“Agradeço à diretoria, aos jogadores, comissão e a todos que fizeram parte do dia a dia de trabalho, além da torcida apaixonada. Desejo boa sorte ao clube na busca pelos objetivos”, afirmou.

Mazola Júnior assume

O Paysandu agiu rapidamente após a demissão e anunciou Mazola Júnior como substituto de Júnior Rocha. O novo treinador terá a missão de comandar a equipe nas quatro rodadas restantes do quadrangular da Série C e buscar o acesso à Série B de 2027.

O primeiro compromisso de Mazola será no próximo domingo (20), contra a Inter de Limeira, na Curuzu. A partida será acompanhada pelo Lance a Lance do O Liberal.com e terá transmissão ao vivo da Rádio Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

'Chance de Gol' aponta Paysandu pressionado na reta final da Série C

Com um ponto em três jogos, o bicolor paraense precisa reagir nas últimas rodadas para manter vivo o sonho do acesso

21.09.26 19h43

FUTEBOL

Paysandu leva menos de 10 mil torcedores pagantes à Curuzu contra a Inter Limeira; veja a renda

Clube bicolor é o vice-líder no ranking de média de público na Série C 2026

21.09.26 12h28

FUTEBOL

Mazola cita postura do time do Paysandu e acredita no acesso: 'Está tudo em aberto'

Treinador fez a sua estreia nesse retorno ao clube paraense e disse que o sonho bicolor de subir à Série B está vivo

21.09.26 11h21

não deu...

Torcida protesta após empate que dificulta acesso do Paysandu à Série B

Ítalo e diretor Alberto Maia avaliam situação do Papão, que segue na lanterna do quadrangular

21.09.26 7h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Corinthians derrota Bahia de novo e vai disputar a 10ª final consecutiva do Brasileiro Feminino

21.09.26 23h47

Futebol

'Chance de Gol' aponta Paysandu pressionado na reta final da Série C

Com um ponto em três jogos, o bicolor paraense precisa reagir nas últimas rodadas para manter vivo o sonho do acesso

21.09.26 19h43

Novo modelo

Clubes aprovam redução no número de estrangeiros no Brasileirão a partir de 2027

Reunião na sede da CBF definiu ainda mudança na inscrição de atletas e horários de jogos

21.09.26 17h23

Futebol

Técnico do Remo cobra elenco após derrota para o Santos: ‘Precisamos evoluir em todos os aspectos’

Recém-contratado, Thiago Carpini fazer as primeiras avaliações da equipe. Treinador teve apenas uma sessão de treinos com os jogadores. 

20.09.26 14h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda