Após demissão do Paysandu, Júnior Rocha agradece clube e rebate críticas Texto de despedida do treinador foi postado no Instagram. Caio Maia 15.09.26 18h25 Júnior Rocha, ex-técnico do Paysandu. (Thiago Gomes / O Liberal) Demitido do comando do Paysandu na última segunda-feira (14), o técnico Júnior Rocha usou as redes sociais nesta terça-feira (15) para se despedir do clube. Em uma mensagem publicada no Instagram, o treinador agradeceu pelo período em Belém e destacou os títulos conquistados durante a passagem pelo Papão. O texto também rebateu críticas ao trabalho desenvolvido ao longo da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu “Fui muito feliz à frente desse grande clube do Brasil. Empenho e dedicação não faltaram. Juntos conseguimos conquistar o Paraense e as Copas Norte e Verde, além de chegar ao quadrangular final da Série C”, diz a mensagem, redigida pela assessoria de comunicação do treinador. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Júnior Rocha foi contratado pelo Paysandu em janeiro para comandar o projeto da temporada. O início do trabalho foi positivo, com a conquista do Campeonato Paraense, da Copa Norte e da Copa Verde. VEJA MAIS Paysandu: Mazola resgata polêmicas de 2014 e manda recado ao elenco sobre extracampo Técnico relembrou polêmicas com Alberto Maia, minimizou atritos do passado e afirmou que jogador que não tiver postura profissional não terá espaço no grupo Mazola Júnior venceu apenas um dos últimos sete jogos antes de assinar com o Paysandu; Veja números Treinador, que chega para ser o “salvador da pátria” bicolor, está em um momento de baixa na temporada. Mazola Jr é anunciado como novo técnico do Paysandu para o restante da Série C 2026 O velho conhecido terá quatro partidas para levar o Papão de volta à Série B Na Série C, porém, a equipe apresentou resultados inconstantes. O Papão terminou a primeira fase na sétima colocação e avançou ao quadrangular decisivo, mas iniciou a disputa por uma vaga na Série B com duas derrotas consecutivas, para Brusque e Ferroviária. A sequência de resultados provocou a saída de Júnior Rocha após a segunda rodada do quadrangular. Ao todo, o treinador comandou o Paysandu em 42 partidas, com 24 vitórias, cinco empates e 13 derrotas. Sob seu comando, a equipe marcou 72 gols e sofreu 50. Agradecimento à torcida Na mensagem de despedida, Júnior Rocha também agradeceu à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica e aos torcedores do Paysandu. “Agradeço à diretoria, aos jogadores, comissão e a todos que fizeram parte do dia a dia de trabalho, além da torcida apaixonada. Desejo boa sorte ao clube na busca pelos objetivos”, afirmou. Mazola Júnior assume O Paysandu agiu rapidamente após a demissão e anunciou Mazola Júnior como substituto de Júnior Rocha. O novo treinador terá a missão de comandar a equipe nas quatro rodadas restantes do quadrangular da Série C e buscar o acesso à Série B de 2027. O primeiro compromisso de Mazola será no próximo domingo (20), contra a Inter de Limeira, na Curuzu. A partida será acompanhada pelo Lance a Lance do O Liberal.com e terá transmissão ao vivo da Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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