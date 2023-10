A vitória épica em cima do algoz de 2019 foi a grande virada de página do Paysandu

O Paysandu conquistou no último domingo (1), diante do Amazonas no Mangueirão, o acesso à Série B depois de cinco anos na terceira divisão nacional. Durante a campanha, os bicolores enterraram alguns traumas do passado. Entre eles, a eliminação no mata-mata do acesso para o Náutico em 2019, com erro grave de arbitragem nos Aflitos.

Na Série C daquele ano, Papão e Timbu empataram os dois jogos no confronto que definiu quem subiria para a Série B de 2020. No Mangueirão, o placar ficou em 0 a 0; nos Aflitos, empate em 2 a 2 e classificação decidida nos pênaltis.

No jogo em Belém, os dois times não conseguiram aproveitar as oportunidades. Nicolas teve a melhor chance do jogo, mas não aproveitou e o placar ficou zerado.Em Recife, o Paysandu precisava de uma vitória para subir à Série B. Vinícius Leite abriu o placar no primeiro tempo com uma finalização de fora da área, e no segundo tempo Nicolas ampliou com um gol de letra.

O Náutico reagiu e marcou um gol na sequência em jogada de cruzamento na área. Aos 50 minutos do segundo tempo, o árbitro Leandro Vuaden marcou um pênalti que não existiu. O Timbu aproveitou a cobrança, forçou a disputa de pênaltis no último lance e subiu para a Série B acertando todas as cinco cobranças.

Os únicos remanescentes do confronto de 2019 contra o Náutico são o jogador Vinícius Leite e o técnico Hélio dos Anjos. O atacante passou por Avaí, Grêmio Novorizontino e Vila Nova antes de retornar ao Paysandu em março deste ano. Já Hélio, teve uma passagem marcante no Náutico entre 2020 e 2021 e foi demitido do clube por atritos com o presidente do clube alvirrubro em 2022.

Paysandu e Náutico voltaram a se enfrentar na 17ª rodada da Série C. Os bicolores estavam invictos há cinco jogos e queriam se consolidar entre os times do G-8. Os alvirrubros perderam pontos em jogos e vinham de três empates consecutivos. Além disso, durante a semana do confronto, o técnico Fernando Marchiori se desentendeu com o meia Souza e instaurou uma crise interna no clube.

A atmosfera de jogo criada na Curuzu foi pela expectativa da revanche contra o algoz de 2019. Carga de ingressos promocionais foram esgotadas quatro dias antes da partida, disputada no dia dos pais, e que contou com um grande público no estádio.

O primeiro tempo começou a favor do Náutico. Paysandu teve muita dificuldade de sair do próprio campo e os alvirrubros aproveitaram para sair nos contra-ataques. Foram assim os dois gols do time pernambucano na Curuzu, roubada de bola no meio de campo, bola em velocidade para o atacante Berguinho finalizar. O jogo estava 2 a 0 e os traumas do torcedor vieram à tona.

A estrela de Hélio dos Anjos brilhou na partida. Ainda no primeiro tempo, o treinador sacou Anilson e João Vieira para a entrada de Edilson e o meia Ronaldo Mendes. 13 minutos depois do segundo gol do Náutico, o estreante Ronaldo Mendes chutou de fora da área e diminuiu o prejuízo antes da ida ao intervalo.

Paysandu voltou melhor para o segundo tempo. Hélio enxergou os erros da equipe e fez os ajustes necessários para o Papão tentar a virada da partida. Domínio maior de chances criadas e pressão de jogo esmagadora junto com a torcida. Vinícius Leite foi o responsável por cruzar a bola do gol do empate e marcar o golaço da virada, de fora da área. Roger matou a partida quando o time do Náutico estava exposto.

A vitória colocou o Paysandu à frente do Timbu na tabela e ainda tirou os alvirrubros do G-8, ao fim da rodada. O jogo foi a grande virada de chave da campanha bicolor, mostrando a resiliência do elenco nos jogos grandes ao longo do campeonato. Também enterrou o trauma dos Aflitos de 2019 com uma vitória de virada, de forma épica e ainda colocou o adversário em crise, que no final da primeira fase acabou não se classificando para o quadrangular de acesso