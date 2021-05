Último Lance: Vinícius Eutrópio avalia estreia do Paysandu na Série C e opina sobre a Copa América no Brasil

O técnico do Paysandu, Vinícius Eutrópio, participou do Último Lance, de OLiberal.com, desta segunda-feira (31). Um dos assuntos abordados no programa foi o desempenho da equipe diante do Tombense, no último sábado (29), em especial do volante Bruno Paulista, autor do gol que garantiu o empate de 1 a 1, em Tombos (MG).

“Bruno Paulista é um exemplo do que eu procuro fazer que é tirar o melhor da característica que o jogador tem. O Paulinho tem uma característica, o Ruy tem outra. O Marlon outra. Os zagueiros outra. O Gabriel Barbosa também. E colocar o jogador e tirar o que tem de melhor dele. Assim que eu cheguei, eu apliquei os treinos e vi que é um grupo aplicado. Eu procuro reunir individualmente com os jogadores. Para saber como é a família, os últimos sistemas táticos que jogou. Procuro saber para tirar o melhor do atleta. O Bruno foi um desses exemplos. Ele jogou em grandes clubes e naquele momento já tínhamos o plano de colocá-lo. E uma das outras substituições foi tirar o Alisson, que tinha amarelo, e colocar o Bruno Paulista e trabalhar o chute de média e longa distância. E ele foi premiado pelo trabalho que ele desempenha nos treinamentos. E eu sei que ele e outros jogadores vão melhorar”, explicou Vinícius Eutrópio.

O técnico bicolor ainda opinou sobre a realização da Copa América no Brasil. “A realização de um evento como esse movimenta toda a economia do país e penso que a realização aqui no Brasil não vai trazer nenhum problema”, comentou.

O próximo jogo do Paysandu será na segunda-feira (7), às 20 horas, na Curuzu, contra o Botafogo-PB pela 2ª rodada da Série C, com transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.