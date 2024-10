Payet faz dois, Vasco sofre susto no 2º tempo, mas vence o Bahia pelo Brasileiro

Após um primeiro tempo fulminante, com direito a dois gols de Payet, o Vasco cochilou na segunda etapa, viu o Bahia reagir, mas conseguiu conquistar a vitória nesta segunda-feira em São Januário, por 3 a 2. Apesar do susto, os três pontos mantêm o flerte do time carioca com o G-6 do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o encerramento da 31ª rodada e a estreia do terceiro uniforme do cruzmaltino.

Com o resultado, o Vasco chegou a 43 pontos e subiu para o nono lugar. A distância para o São Paulo, sexto colocado, é de oito pontos. O time de Renato Paiva torce para o tradicional G-6 se tornar G-7, com Botafogo e Flamengo disputando os títulos da Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente. Já o Bahia segue oscilando, permanecendo em sétimo, com 46 pontos, e também está na torcida para virar G-7.

Empurrado pela torcida, o Vasco começou fulminante e letal. Na primeira chance, Emerson Rodríguez parou na trave. Na sequência do lance, Puma arriscou de longe, o goleiro deu rebote e o atacante pegou a sobra para abrir o placar, aos 11. Mesmo sem a referência de Vegetti, o time carioca não deixou de atacar e Rayan foi derrubado por Kanu, dentro da área. Payet, com categoria, converteu o pênalti e ampliou o marcador, aos 17.

O Bahia era presa fácil na marcação e não conseguia fazer ligações entre o meio campo e o ataque e deixava espaços na defesa. Foi assim que Payet aproveitou e marcou o terceiro, arriscando da intermediária, livre de marcação, aos 31. Vendo o time sucumbir em campo, Ceni promoveu duas mudanças ainda na primeira etapa.

O treinador foi certeiro para reagir. Após cruzamento de Ademir, Luciano Rodríguez cabeceou para descontar, aos 41, e dar ânimo aos baianos para o segundo tempo.

O duelo voltou do intervalo mais pegado e com muitas disputas no meio de campo. Mesmo aflito, o Bahia conseguiu encontrar mais espaços e assustou em Acevedo. Sem conseguir ter o controle da partida, o Vasco ficava tenso em campo e desperdiçou contra-ataques com erros de passes. Em um erro de saída, Everton Ribeiro achou Thaciano, o atacante bateu firme, o goleiro Léo Jardim chegou a fazer a defesa, mas a bola caiu na cabeça de Ademir, que colocou fogo no jogo, aos 29.

Após ver sua vantagem derreter, tanto os donos da casa, quanto as arquibancadas sentiram o golpe. Aflitos, Payet e Leo Jardim até protagonizaram uma discussão acalorada no meio do jogo. Querendo confirmar a reação, o time visitante já não conseguia marcar pressão e começou a abusar do jogo aéreo. Já nos acréscimos, Léo Jardim salvou o Vasco. Após cruzamento rasteiro, Rafael Ratão desviou, o goleiro defendeu e no rebote o atacante baiano mandou para fora.

Na próxima rodada, o Vasco tem o 'clássico da amizade' diante do Botafogo, no Engenhão, na terça-feira (dia 5), às 21h30. No mesmo dia e horário, o Bahia visita o São Paulo. Ambos pela 32ª rodada.