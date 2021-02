Paulo Nunes acredita que 'Palmeiras de 1999 venceria fácil esse Bayern'

O ex-atacante Paulo Nunes disparou que o Palmeiras de 1999 campeão da Copa Libertadores daquele ano ganharia do atual vencedor da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique. Na expectativa de assistir um confronto entre o Alviverde da temporada de 2020 contra os alemães, o comentarista da Globo deixou seu pitaco sobre o Mundial de Clubes. + Reta final agitada! Saiba os próximos jogos do seu time no Brasileiro e simule

- O Palmeiras pode vencer o Bayern esse ano, mas o Palmeiras de 1999 venceria fácil -disse ele em participação no programa "Segue o jogo", na Globo, nesta quarta-feira. O apresentador da atração Lucas Gutierrez ainda cutucou Paulo, dizendo que aquele time que o ex-centroavante fazia parte não venceu o Manchester United e perdeu a final do Mundial daquele ano.

- Aí você fala com o Marcão - rebateu Paulo, em tom de brincadeira, acusando o ex-goleiro daquela campanha de ter falhado no gol de Roy Keane.

O Palmeiras entrará em campo neste domingo, às 15h pelo horário de Brasília, pela semifinal do Mundial de Clubes. O Tigres, do México, será o primeiro confronto que pode levar o clube paulista à uma final contra o Bayern de Munique de Robert Lewandowski. No último dia 30 de janeiro, no Maracanã, o elenco de Abel Ferreira venceu o Santos e levou a Libertadores.