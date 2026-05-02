Paulinho celebra volta após 302 dias e promete: 'Vou voltar aos 100%, fazer gols, dar títulos' O atleta sofreu uma fratura por estresse na tíbia da perna direita Estadão Conteúdo 02.05.26 22h11 Paulinho celebra volta após 302 dias e promete: 'Vou voltar aos 100%, fazer gols, dar títulos'. (Foto: Giovani Conde/by Canon/Palmeiras) Se fora das quatro linhas o Palmeiras ainda não conta com o suspenso Abel Ferreira à beira do gramado, o time alviverde teve uma boa notícia na tarde deste sábado, dia 2. Após 302 dias fora em decorrência de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita, uma lesão incomum, Paulinho voltou a entrar em campo no empate com o Santos pela 14ª rodada do Brasileirão. "Claro que é um dia emocionante para mim, marcando minha volta aos jogos depois de um momento muito difícil. Nove meses de muita luta, muita resiliência, em que precisei buscar apoio, ajudas, de todas as maneiras, tanto física quanto mental", declarou Paulinho após a partida. "Quero agradecer ao grupo e ao estafe por me deixarem pertencer ao grupo, porque é complicado quando fica fora. Consegui jogar o Mundial, mas não cheguei a estar no dia a dia com o grupo como atleta normal, e me ajudaram muito. Mês de maio será importante para mim, a parada do campo, para dar uma desinflamada no corpo. Quero voltar aos 100% para ajudar o Palmeiras, fazer gols, dar títulos, porque o Palmeiras merece", completou o atacante. Auxiliar técnico no staff português, Vítor Castanheira também comentou sobre o retorno e exaltou a volta do atacante de 25 anos. Ele ainda não está 100%, mas participou de alguns lances interessantes na partida deste sábado. Entretanto, o protocolo ainda é de cautela. "É uma satisfação enorme", exaltou o auxiliar de Abel em coletiva de imprensa. "Estamos todos muito satisfeitos em torno dele, não só a comissão, mas todos os colegas. É um jogador muito querido no grupo. A qualidade é evidente. Agora... é um processo. Ele continua nas etapas evolutivas, não vamos nos precipitar. É um jogador que vai nos ajudando mediante o condicionamento que ele tem." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Paulinho COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58