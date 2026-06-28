Carlos Alberto Parreira passa por cirurgia e continua sedado na UTI após internação pulmonar Ex-técnico de futebol tetracampeão em 1994 fez cauterização para conter sangramento nasal Estadão Conteúdo 28.06.26 21h47 Parreira fez recentemente uma tratamento contra um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, com diagnóstico em janeiro de 2024 (Reprodução/Instagram) O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por um procedimento de cauterização para conter um sangramento nasal. Segundo boletim divulgado neste domingo (28), o procedimento, realizado no sábado, 27, foi bem-sucedido. O técnico na conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994 está está internado desde 16 de junho com um quadro de inflamação pulmonar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, Parreira está estável, mas continua sedado, respirando com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos. "Não há previsão de alta da UTI", diz nota do hospital. Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele passou por sessões de quimioterapia. Em 2025, o treinador chegou a ser considerado em remissão da doença. O tratamento oncológico teve de ser retomado após retorno do câncer. Além de conquistar o tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na campanha do tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais. Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol nacional, o ex-treinador trabalhou em equipes tradicionais como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG. VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira, internado desde 16 de junho em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar, foi submetido ontem (27) a um procedimento para cauterização de sangramento nasal, com sucesso. No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos. O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta da UTI. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlos Alberto Parreira Cirurgia câncer linfoma de Hodgkin COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro 28.06.26 19h30 FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol O poder da liderança e do extracampo! 28.06.26 16h22 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com ex-Remo e Paysandu no time, Urumajó vence o Izabelense e é campeão da Segundinha Equipe de Augusto Corrêa (PA) é a caçula do Parazão 2027 28.06.26 18h39 Futebol Torcedor do Paysandu coleciona mais de 180 camisas e sonha com duas relíquias dos anos 90 Biólogo Lucas Ferreira começou a coleção aos 12 anos, após ganhar uma camisa de aniversário, e hoje busca modelos históricos do Papão 28.06.26 8h30 FUTEBOL Série C: Torcida do Santa Cruz faz a festa na Curuzu e canta música da Joelma; assista Torcedores da Cobra Coral comemoraram bastante o triunfo diante do Paysandu, dentro da Curuzu 28.06.26 17h09 COPA DO MUNDO Brasileiros nos EUA equilibram rotina de trabalho com a paixão pela Seleção na Copa do Mundo Imigrantes e turistas do Pará compartilham histórias de adaptação na terra do "soccer", os contrastes culturais do Texas e o planejamento familiar para acompanhar a Seleção Brasileira 27.06.26 12h40