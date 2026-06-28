Carlos Alberto Parreira passa por cirurgia e continua sedado na UTI após internação pulmonar

O ex-treinador da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por um procedimento de cauterização para conter um sangramento nasal. Segundo boletim divulgado neste domingo (28), o procedimento, realizado no sábado, 27, foi bem-sucedido.

O técnico na conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994 está está internado desde 16 de junho com um quadro de inflamação pulmonar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o hospital, Parreira está estável, mas continua sedado, respirando com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos. "Não há previsão de alta da UTI", diz nota do hospital.

Parreira enfrenta desde 2023 um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que acomete o sistema linfático. Desde que descobriu a doença, ele passou por sessões de quimioterapia.

Em 2025, o treinador chegou a ser considerado em remissão da doença. O tratamento oncológico teve de ser retomado após retorno do câncer.

Além de conquistar o tetra no comando da seleção, Parreira foi auxiliar de Zagallo na campanha do tri em 1970 e treinou o Brasil na Copa de 2006. Ele também dirigiu Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e África do Sul em Mundiais.

Ao longo da carreira, Parreira comandou clubes no Brasil e no exterior. No futebol nacional, o ex-treinador trabalhou em equipes tradicionais como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

VEJA A NOTA DO HOSPITAL SAMARITANO O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que Carlos Alberto Parreira, internado desde 16 de junho em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de inflamação pulmonar, foi submetido ontem (27) a um procedimento para cauterização de sangramento nasal, com sucesso.

No momento, o paciente encontra-se estável, permanece sedado, respira com auxílio de aparelhos e ainda necessita de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital. Não há previsão de alta da UTI.