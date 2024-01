SAF e estádio próprio: presidente Helinho conta os planos do Castanhal no ano do centenário

No ano de 2024, o Castanhal completará 100 anos de fundação. Em entrevista para a Rádio Liberal, o presidente Helinho Júnior contou os planos do clube para o ano de centenário do Japiim.

Questionado sobre a situação do estádio Maximino Porpino, o Modelão, o presidente cita que não é a pessoa apropriada para responder pela reforma da praça esportiva e conta que em 2024 o clube iniciará as obras de construção de um estádio próprio, que será dentro do CT aurinegro.

"No ano do centenário, vamos iniciar nossas obras do estúdio próprio dentro do nosso complexo esportivo. Esse ano fizemos uma adaptação bem apropriada para receber os nossos jogos. Nós ainda não tivemos uma resposta e principalmente uma programação de entrega [da obra]", detalhou

Além do estádio próprio, Helinho revela que o Castanhal está em processo de se tornar uma Sociedade Anônima do Futebo, ou seja, um clube SAF. "Estamos em processo bem avançado de quem sabe se tornar o primeiro clube SAF da região Norte. Eu acredito que isso vai ser um grande avanço para o nosso clube e espero que os demais possam seguir nesse ritmo. Que a gente possa ser um grande exemplo para os grandes clubes, e fazer uma gestão diferente no futebol com muita seriedade", resumiu o dirigente.

Japiim patina no Parazão

Apesar do forte investimento em infraestrutura e no elenco para a temporada, com as contratações de jogadores rodados nacionalmente como os meias Carlos Alberto, Vitor Junior, Leleu e Felipe Gedoz, o Castanhal ainda não engrenou no Parazão 2024. A equipe marcou 1 pontos em dois jogos e ocupa a 10º posição na classificação geral do estadual.

O próximo compromisso do Aurinegro será domingo (28), às 10h, contra o Santa Rosa. Apesar de ser visitante neste duelo, a jogo está marcado para ser disputado no CT do Japiim. O Macaco-prego é o lanterna do campeonato, com zero pontos.