Com retorno e estreia, Remo e Paysandu estão escalados para o Re-Pa; confira

Remo e Paysandu estão escalados para o clássico Re-Pa deste domingo (23). O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense e marca o primeiro encontro das equipes nesta temporada. Do lado bicolor, o destaque fica com o retorno do atacante argentino Borasi. O jogador havia sido poupado na última partida do Papão por conta de uma entorse no tornozelo e era dúvida.

Além dele, o treinador Luizinho Lopes optou por colocar Marlon como titular, no lugar de Espinoza, dando mais agressividade à equipe diante do Leão Azul.

Confira a escalação do Paysandu

Já do lado do Remo, Rodrigo Santana manteve a linha defensiva com três zagueiros e dois laterais, com destaque para a estreia de Alan Rodríguez. Na frente, Dodô, Pedro Rocha e Felipe Vizeu formam o trio de ataque azulino.

Confira a escalação do Remo

A partida ocorre neste domingo (23), a partir das 17h. O duelo terá transmissão Lance a Lance no site de OLiberal.com e narração na rádio Liberal+.