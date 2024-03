Parazão 2024 em números: veja quem são os artilheiros, os melhores ataques e as melhores defesas

Além das brigas pela classificação e contra o rebaixamento, a última rodada do Parazão reservas disputas secundárias. Neste domingo (3), conheceremos que será a equipe com melhor ataque, a melhor defesa e o artilheiro desta primeira parte do campeonato. As partidas decisivas ocorrem simultaneamente, a partir das 15h30.

Homem-gol

Antes do início da oitava rodada, a briga pela artilharia é a mais acirrada. Atualmente, dois jogadores dividem o posto de principal goleador do torneio: Jonathan Chula (Tuna) e Nicolas (Paysandu). Ambos os atletas marcaram seis gols nesta edição do torneio.

Classificados à segunda etapa, Chula e Nicolas terão confrontos mais amenos na última rodada. A Tuna Luso, time de Chula, encara o Caeté, no Ninho do Japiim, enquanto o Paysandu, de Nicolas, recebe o Castanhal na Curuzu.

Outro atacante que está na briga pela artilharia, mas um pouco atrás dos líderes, é Gileard, do Bragantino. Com quatro gols marcados, ele quer encostar nos principais goleadores do torneio na partida contra o Remo, no Diogão.

Ataques produtivos

Um "título" de menos prestígio da primeira fase, mas que também terá briga nesta última rodada é de melhor ataque do torneio. Antes do início da oitava rodada, a equipe que mais balançou as redes na competição foi a Tuna Luso, que marcou 15 gols. A Lusa é perseguida de perto pelo Remo, que produziu 14 gols. Ambos os clubes jogarão foram de casa nesta última rodada.

Por outro lado, a equipe com menor produtividade ofensiva é o Santa Rosa. O clube, que jogará em casa na última rodada do Parazão, marcou apenas três gols no torneio até o momento, sendo dois deles do atacante Flávio.

Defesas fortes

Enquanto os ataques são produtivos, as defesas do Parazão também estão atuantes. O clube menos vazado no torneio deste ano é o Paysandu, que sofreu apenas dois gols em sete partidas disputadas.

Por outro lado, os clubes que mais sofreram gols foram o Tapajós e Canaã, os dois últimos colocados da competição. Cada equipe foi vazada 11 vezes nas sete rodadas disputadas até o momento.