Palmeiras sofre com campo ruim e fica só no empate com Junior Barranquilla em jogo truncado

O Palmeiras estreou na Libertadores apenas com um empate por 1 a 1 com o Junior Barranquilla. A partida no Estádio Jaime Morón, em Cartagena, foi marcada por ritmo truncado em um gramado alto, que prejudicou a partida.

O jogo não pôde ser realizado na casa do Junior Barranquilla, o Metropolitano Roberto Meléndez, que passa por reformas para receber a decisão da Sul-Americana. Um gramado castigado prejudicou o duelo desta quarta-feira. Um vacilo cedo deixou o Palmeiras atrás, e o time paulista precisou "correr o dobro" para sair apenas com o empate.

Agora o Palmeiras se volta ao Brasileirão, no qual é líder com cinco pontos de vantagem para o São Paulo, que é vice. O adversário da 11ª rodada será o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo.

Foram necessários apenas cinco minutos para o primeiro lance capital da partida. Rivas disputou a bola com Maurício e caiu na área palmeirense. O árbitro Facundo Tello foi ao VAR para confirmar o pênalti. Coube ao veterano Téo Gutiérrez, de 40 anos, deslocar o goleiro Carlos Miguel e abrir o placar.

Em um gramado ruim, o Palmeiras não conseguia impor seu jogo. A partida ficou truncada, com as melhores chances para os colombianos, superiores fisicamente na primeira etapa.

Abel Ferreira mudou o time no intervalo sem mexer no desenho tático. Foi o suficiente para que o Palmeiras dominasse as primeiras ações. Aos 10 minutos, Ramón Sosa, que ingressou no lugar de Maurício, empatou.

Sem a possibilidade de trabalhar tanto a bola ofensiva, o Palmeiras contou com um "gol de Libertadores". Flaco López desviou lançamento e deixou Sosa cara a cara com o goleiro Silveira. O paraguaio driblou o arqueiro e empurrou para o gol vazio.

O ritmo truncado voltou a imperar. As equipes alternavam chegadas, sem levar perigo uma à outra. O Palmeiras tentou permanecer no ataque nos 10 minutos finais, dependendo da bola aérea.

Carlos Miguel precisou salvar uma batida cruzada de Canchimbo. Os palmeirenses insistiram sem grande repertório, o que não rendeu a virada. Já no acréscimo, Felipe Anderson teve a chance mais clara, de frente para o gol, na entrada da área, mas finalizou em cima do goleiro adversário.

FICHA TÉCNICA

JUNIOR BARRANQUILLA 1 X 1 PALMEIRAS

JUNIOR BARRANQUILLA - Mauro Silveira; Jermein Peña, Daniel Rivera e Monzón; Guerrero (Herrera), Juan Rios, Rivas (Canchimbo) e Yeison Suárez; Kevin Pérez (Celis), Chará (Luis Muriel) e Téo Gutiérrez (Paiva). Técnico: Alfredo Arias.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Arthur (Khellven); Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Allan (Felipe Anderson), Maurício (Ramón Sosa) e Arias; Flaco López (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.

GOLS - Téo Gutiérrez, aos 11 minutos do primeiro tempo; Ramón Sosa, aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Maximiliano Ramírez (Argentina).

CARTÕES AMARELOS - Téo Gutiérrez, Kevin Pérez e Paiva (Junior); Arthur (Palmeiras).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Jaime Morón, em Cartagena, na Colômbia.