Palmeiras e Flamengo jogarão a cada quatro dias em maratona antes de final da Libertadores

Classificados para a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo não poderão preservar seus jogadores no Campeonato Brasileiro. Em busca do título nacional, Abel Ferreira e Filipe Luís terão de encarar uma maratona com oito jogos em novembro, até a final da competição continental em Lima, Peru, no dia 29.

Além disso, se os demais clubes da primeira divisão poderão preservar seus atletas na próxima Data Fifa, a dupla finalista terá de disputar jogos adiados em função do Mundial de Clubes, da 12ª rodada.

A classificação para a final da Libertadores também força a CBF a adiantar duas partidas da 36ª rodada. Atlético-MG x Flamengo e Grêmio x Palmeiras, que deveria ocorrer no próximo dia, deve ser movido para a semana anterior à decisão, no dia 25. As partidas da 34ª rodada em diante do Brasileirão ainda não tiveram suas datas e horários confirmados.

Assim, serão sete jogos do Brasileirão entre 1º e 25 de novembro. Uma média de uma partida a cada 3,5 dias - caso se confirmem as mudanças da CBF na tabela da 36ª rodada.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, com 62 pontos, e apenas um de vantagem sobre o Flamengo. Além da Libertadores, a dupla também centra seus esforços em uma possível conquista nacional e, por isso, não devem utilizar times alternativos até a decisão em Lima.

O mesmo ocorreu em 2024, quando o Botafogo chegou à final da Libertadores contra o Atlético-MG em meio à disputa do Brasileirão. Na mesma semana em que viajou a Buenos Aires, a equipe treinada por Artur Jorge enfrentou o Palmeiras, então vice-líder, no Allianz Parque, em final antecipada pela 36ª rodada.

Depois da final da Libertadores, restarão duas rodadas para Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. O calendário da dupla poderia estar ainda mais lotado com a Copa do Brasil, mas os dois times foram eliminados nas oitavas de final por Corinthians e Atlético-MG, respectivamente. Com isso, a CBF programou os duelos da semi e finais para dezembro.

Vale ressaltar que não há mais confrontos diretos entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Nos dois últimos confrontos nesta temporada, foram os rubro-negros que saíram vitoriosos, com triunfos no Allianz Parque e no Maracanã.

A final em Lima, além de marcar o reencontro após o título alviverde de 2021, define qual equipe brasileira será a primeira a chegar a quatro títulos continentais na história. Além disso, garante vaga na Copa Intercontinental de 2025 e no Mundial de Clubes de 2029, com sedes a serem definidas pela Fifa.

Confira os calendários de Palmeiras e Flamengo até o final da temporada:

Flamengo 1/11 - Flamengo x Sport - 31ª rodada 5/11 - São Paulo x Flamengo - 32ª rodada 9/11 - Flamengo x Santos - 33ª rodada 15/11 - Sport x Flamengo - 12ª rodada 19/11 - Fluminense x Flamengo - 34ª rodada* 23/11 - Flamengo x Bragantino - 35ª rodada* 29/11 - Flamengo x Palmeiras - Libertadores 30/11 - Atlético-MG x Flamengo - 36ª rodada* 03/12 - Flamengo x Ceará - 37ª rodada* 07/12 - Mirassol x Flamengo - 38ª rodada*

Palmeiras 02/11 - Juventude x Palmeiras - 31ª rodada 06/11 - Palmeiras x Santos - 32ª rodada 09/11 - Mirassol x Palmeiras - 33ª rodada 15/11 - Santos x Palmeiras - 13ª rodada 19/11 - Atlético-MG x Palmeiras - 34ª rodada* 23/11 - Palmeiras x Fluminense - 35ª rodada* 29/11 - Palmeiras x Flamengo - Libertadores 30/11 - Grêmio x Palmeiras - 36ª rodada* 03/12 - Palmeiras x Vitória - 37ª rodada* 07/12 - Ceará x Palmeiras - 38ª rodada*

*Partidas sem horário e datas confirmados pela CBF