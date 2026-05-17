Palmeiras confirma lesões de Felipe Anderson e Ramón Sosa Estadão Conteúdo 17.05.26 15h32 O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã deste domingo (17), com duas baixas confirmadas, após empate contra o Cruzeiro, por 1 a 1. O experiente Felipe Anderson, que deixou o campo com 44 minutos de bola rolando, passou por exames e foi constatada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda. Já o paraguaio Ramón Sosa foi diagnosticado com lesão ligamentar não cirúrgica. O atacante deixou o gramado com apenas 17 minutos do primeiro tempo. Em ambos os casos, o clube da Barra Funda não confirmou o período de recuperação. Eles devem ser desfalques contra o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira (20), pela Libertadores. Os outros atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate diante dos mineiros seguiram cronograma com atividades regenerativas, assim como o atacante Paulinho, que entrou no segundo tempo. Os demais realizaram trabalhos técnicos em campo reduzido e práticas de infiltração no último terço com finalizações. Neste ano, o Palmeiras tem sofrido com algumas baixas no elenco por lesão. O departamento médico já contava com Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito). O próximo compromisso da equipe de Abel Ferreira acontece na quarta-feira (20), às 21h30, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na liderança da chave F, o time precisa da vitória em casa diante do Cerro Porteño para encaminhar a vaga nas oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Palmeiras Felipe Anderson Ramon Sosa Abel Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Futebol Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário 17.05.26 8h00