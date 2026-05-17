Palmeiras confirma lesões de Felipe Anderson e Ramón Sosa

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã deste domingo (17), com duas baixas confirmadas, após empate contra o Cruzeiro, por 1 a 1. O experiente Felipe Anderson, que deixou o campo com 44 minutos de bola rolando, passou por exames e foi constatada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda.

Já o paraguaio Ramón Sosa foi diagnosticado com lesão ligamentar não cirúrgica. O atacante deixou o gramado com apenas 17 minutos do primeiro tempo. Em ambos os casos, o clube da Barra Funda não confirmou o período de recuperação. Eles devem ser desfalques contra o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira (20), pela Libertadores.

Os outros atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate diante dos mineiros seguiram cronograma com atividades regenerativas, assim como o atacante Paulinho, que entrou no segundo tempo. Os demais realizaram trabalhos técnicos em campo reduzido e práticas de infiltração no último terço com finalizações.

Neste ano, o Palmeiras tem sofrido com algumas baixas no elenco por lesão. O departamento médico já contava com Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).

O próximo compromisso da equipe de Abel Ferreira acontece na quarta-feira (20), às 21h30, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na liderança da chave F, o time precisa da vitória em casa diante do Cerro Porteño para encaminhar a vaga nas oitavas de final.