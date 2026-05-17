Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras confirma lesões de Felipe Anderson e Ramón Sosa

Estadão Conteúdo

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã deste domingo (17), com duas baixas confirmadas, após empate contra o Cruzeiro, por 1 a 1. O experiente Felipe Anderson, que deixou o campo com 44 minutos de bola rolando, passou por exames e foi constatada uma lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda.

Já o paraguaio Ramón Sosa foi diagnosticado com lesão ligamentar não cirúrgica. O atacante deixou o gramado com apenas 17 minutos do primeiro tempo. Em ambos os casos, o clube da Barra Funda não confirmou o período de recuperação. Eles devem ser desfalques contra o Cerro Porteño-PAR, na quarta-feira (20), pela Libertadores.

Os outros atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate diante dos mineiros seguiram cronograma com atividades regenerativas, assim como o atacante Paulinho, que entrou no segundo tempo. Os demais realizaram trabalhos técnicos em campo reduzido e práticas de infiltração no último terço com finalizações.

Neste ano, o Palmeiras tem sofrido com algumas baixas no elenco por lesão. O departamento médico já contava com Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).

O próximo compromisso da equipe de Abel Ferreira acontece na quarta-feira (20), às 21h30, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na liderança da chave F, o time precisa da vitória em casa diante do Cerro Porteño para encaminhar a vaga nas oitavas de final.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Palmeiras

Felipe Anderson

Ramon Sosa

Abel Ferreira
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento

Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá

17.05.26 9h00

Mais esportes

Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos

Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho

17.05.26 8h00

mma

Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão

Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event

16.05.26 9h00

MMA Sport Club

Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC

15.05.26 17h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE A

Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão

Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações

17.05.26 10h00

Futebol

Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões

Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18.

17.05.26 8h00

futebol

Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento

Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá

17.05.26 9h00

Futebol

Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C

Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário

17.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda