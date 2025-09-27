Palace tira a invencibilidade do Liverpool nos acréscimos; Chelsea leva virada do Brighton Estadão Conteúdo 27.09.25 13h37 Três gigantes do futebol inglês entraram em campo no mesmo horário, neste sábado, e deixaram o campo com sentimentos distintos. Líder isolado da Premier League, o Liverpool foi surpreendido pelo Crystal Palace e perdeu a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição. Já o Chelsea pagou caro pelas chances perdidas no primeiro tempo e levou a virada, em casa, para o Brighton. Apenas o Manchester City fez o dever de casa, goleou e somou três pontos na tabela. No duelo dos últimos invictos da Premier League, no estádio Selhurst Park, o Crystal Palace derrotou o atual campeão inglês por 2 a 1 e se aproximou do adversário - é o segundo colocado, com 12 pontos, três a menos que o líder. De quebra, o Palace agora é o único que ainda não perdeu no campeonato. Apesar de contar com um setor ofensivo imponente, formado por Salah, Szoboszlai, Wirtz e Isak, o time comandado por Arne Slot só assustou no primeiro tempo em uma finalização de Gravenberch - que explodiu na trave do goleiro Henderson. Do outro lado, Sarr precisou de 8 minutos para aproveitar uma sobra na pequena área e vazar a meta do brasileiro Alisson. Com uma defesa organizada e fechada, os campeões da Copa da Inglaterra atormentavam a zaga do líder com Mateta, Sarr e Pino, que quase anotou o segundo - Alisson impediu que os anfitriões fossem ao vestiário com uma vantagem ainda maior. No segundo tempo, os visitantes foram para cima e conseguiram igualar o placar aos 41 minutos, com Chiesa, mas, no último lance, aos 52 minutos, Nketiah bateu no contrapé de Alisson e anotou o tento da vitória do Palace. A menos de 15km dali, em pleno Stamford Bridge, o Chelsea cansou de perder gols no início do jogo, sofreu a virada do até então ameaçado Brighton, por 3 a 1, e permaneceu com 8 pontos na tabela, desperdiçando a chance de se aproximar dos primeiros colocados. A partida teve dois tempos distintos. Na etapa inicial, a equipe azul dominou completamente o adversário, especialmente investindo pelas beiradas, com Estêvão e Pedro Neto, e o placar parcial de 1 a 0 - gol de cabeça de Enzo Fernández - deixou a desejar. Também titular, João Pedro jogou improvisado por dentro e pouco foi acionado contra sua ex-equipe. O castigo pelas chances perdidas pelo time de Enzo Maresca veio na etapa final. A expulsão de Chalobah no início do segundo tempo renovou os ânimos do Brighton, que aproveitou a vantagem numérica para agredir os anfitriões em busca do empate. Welbeck, que havia acabado de entrar, igualou o placar. De tanto insistir, os visitantes viraram nos acréscimos, em cabeceio de De Cuyper. Welbeck ainda fez mais um nos acréscimos. Já o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, não tomou conhecimento do Burnley, goleou por 5 a 1, no Etihad Stadium, e chegou aos 10 pontos na classificação. Haaland, com dois tentos nos acréscimos, e Estève, autor de dois gols contra, foram os artilheiros do jogo. Logo aos 12 minutos, o francês jogou a bola contra a própria meta ao tentar cortar um chute de Doku. O Burnley empatou com Anthony, ainda no primeiro tempo, mas o luso-brasileiro Matheus Nunes voltou a colocar os anfitriões à frente. Estève, então, voltou a marcar contra ao desviar um cruzamento da direita, facilitando o caminho do Manchester City. Haaland ainda marcou dois gols nos acréscimos para fechar o placar. Confira os resultados deste sábado pela 6ª rodada da Premier League: Brentford 3 x 1 Manchester United Chelsea 1 x 3 Brighton Crystal Palace 2 x 1 Liverpool Leeds United 2 x 2 Bournemouth Manchester City 5 x 1 Burnley Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Liverpool Crystal Palace Chelsea Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 MUDANÇA Trump cogita mudar sedes da Copa do Mundo de 2026 por falta de segurança A declaração foi dada durante entrevista coletiva na Casa Branca 27.09.25 11h48 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16