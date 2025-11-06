Capa Jornal Amazônia
Oswaldo de Oliveira faz mea-culpa, explica polêmica com Ancelotti e diz: 'Não vou me desculpar'

O técnico defendeu a ideia que a seleção nacional deveria ser dirigida por um técnico do País

Estadão Conteúdo
fonte

Oswaldo de Oliveira e Carlo Ancelotti (Reprodução / YouTube)

O técnico Oswaldo de Oliveira voltou a falar sobre a polêmica que se envolveu com o treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Na última terça-feira, durante o Segundo Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, Oswaldo defendeu a ideia que a seleção nacional deveria ser dirigida por um técnico do País. As palavras foram ditas na frente de Ancelotti, que esteve presente no evento.

Em vídeo divulgado no Instagram, Oswaldo de Oliveira fez um mea-culpa, disse que o momento para defender a presença de um treinador brasileiro na seleção foi "inoportuno", mas afirmou que não irá se desculpar pelo ocorrido.

"A minha frase foi: 'Eu quero que o Ancelotti tenha muito boa sorte na Copa do Mundo, que nos traga o título e que depois, quando ele deixar a seleção brasileira, que novamente um treinador brasileiro assuma o cargo'. Foi exatamente isso o que eu disse. Claro, o momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei", disse Oswaldo no vídeo.

Oswaldo de Oliveira reforçou que não é contrário à presença de estrangeiros no futebol nacional, até porque já comandou equipes no Catar e no Japão. Oswaldo chamou Carlo Ancelotti de "melhor do mundo" e disse que torceu para o italiano assumir o Brasil na ausência de um nome do País.

Oswaldo de Oliveira ainda fez um desabafo, citando as fortes críticas recebidas pelos comandantes brasileiros. "Nós, treinadores brasileiros, temos sido muito criticados e desprestigiados. Algumas coisas aconteceram que desfavoreceram os nossos treinadores. Acho as críticas demasiadas infundadas diante de uma frase que é uma convicção minha. Essas críticas têm sido agressivas e pejorativas. Qual é o problema de eu achar que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro?", indagou.

Em nota, a Federação Brasileira de Treinadores, que organizou o evento na sede da CBF, repudiou as declarações dadas por Oswaldo de Oliveira na terça-feira. No evento, o técnico e ex-goleiro Emerson Leão também causou polêmica com Carlo Ancelotti.

