Oswaldo de Oliveira faz mea-culpa, explica polêmica com Ancelotti e diz: 'Não vou me desculpar' O técnico defendeu a ideia que a seleção nacional deveria ser dirigida por um técnico do País Estadão Conteúdo 06.11.25 15h07 Oswaldo de Oliveira e Carlo Ancelotti (Reprodução / YouTube) O técnico Oswaldo de Oliveira voltou a falar sobre a polêmica que se envolveu com o treinador da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. Na última terça-feira, durante o Segundo Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, Oswaldo defendeu a ideia que a seleção nacional deveria ser dirigida por um técnico do País. As palavras foram ditas na frente de Ancelotti, que esteve presente no evento. Em vídeo divulgado no Instagram, Oswaldo de Oliveira fez um mea-culpa, disse que o momento para defender a presença de um treinador brasileiro na seleção foi "inoportuno", mas afirmou que não irá se desculpar pelo ocorrido. "A minha frase foi: 'Eu quero que o Ancelotti tenha muito boa sorte na Copa do Mundo, que nos traga o título e que depois, quando ele deixar a seleção brasileira, que novamente um treinador brasileiro assuma o cargo'. Foi exatamente isso o que eu disse. Claro, o momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei", disse Oswaldo no vídeo. Oswaldo de Oliveira reforçou que não é contrário à presença de estrangeiros no futebol nacional, até porque já comandou equipes no Catar e no Japão. Oswaldo chamou Carlo Ancelotti de "melhor do mundo" e disse que torceu para o italiano assumir o Brasil na ausência de um nome do País. Oswaldo de Oliveira ainda fez um desabafo, citando as fortes críticas recebidas pelos comandantes brasileiros. "Nós, treinadores brasileiros, temos sido muito criticados e desprestigiados. Algumas coisas aconteceram que desfavoreceram os nossos treinadores. Acho as críticas demasiadas infundadas diante de uma frase que é uma convicção minha. Essas críticas têm sido agressivas e pejorativas. Qual é o problema de eu achar que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um treinador brasileiro?", indagou. Em nota, a Federação Brasileira de Treinadores, que organizou o evento na sede da CBF, repudiou as declarações dadas por Oswaldo de Oliveira na terça-feira. No evento, o técnico e ex-goleiro Emerson Leão também causou polêmica com Carlo Ancelotti. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Oswaldo de Oliveira Carlo Ancelotti polêmica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série b Ignácio Neto é o primeiro paraense a comandar o Paysandu em 15 anos Técnico estreia contra o Coritiba com o time bicolor já rebaixado na Série B 2025 06.11.25 16h14 Futebol Torcida do Remo faz festa no Baenão antes de embarque do time para rodadas decisivas da Série B Delegação azulina viaja para São Paulo, onde o time enfrentará o Novorizontino. 06.11.25 13h56 Futebol Ídolo do São Paulo, ex-jogador Raí veste a camisa do Pará e chega a Belém para a COP 30 Raí defende valorização da Amazônia e diz ter orgulho das raízes no Pará 06.11.25 12h22 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Vale tudo! Novorizontino vai distribuir ingressos para jogo contra o Remo na Série B Equipe paulista irá distribuir três mil ingressos para a partida contra o Remo, um confronto direto pelo acesso à Série A 06.11.25 11h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (06/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, Conference League e Europa League movimentam o futebol nesta quinta-feira 06.11.25 8h50 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41