Vôlei, vôlei de praia e chances de medalhas: confira a agenda do dia nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A noite desta quarta-feira (28) e manhã de quinta no Brasil será de muita emoção e expectativa. O país tem chances tem chances de medalha no judô e na ginástica, além de compromissos no vôlei, vôlei de praia e muito mais.

Confira a agenda completa, sempre no horário de Brasília:

♦ A Seleção feminina de rúgbi encara o Canadá, às 21h30, ainda pela fase de grupos.

♦ Ciclismo: Renato Rezende e Priscila Stevaux disputam as quartas de final do BMX Racing, a partir das 22h.

♦ Mayra Aguiar e Rafael Buzacarini abrem os trabalhos no judô a partir das 23h. Se forem avançando, ganharão medalha pela manhã.

♦ No mesmo horário, a seleção feminina de handebol encara a Espanha, pela fase de grupos. Até aqui, o Brasil tem uma vitória e um empate.

♦ Robert Scheidt participa das regatas 7 e 8, da classe laser, a partir das 00h05.

♦ Na classe 470 da vela, Ana Barbachan e Fernanda Oliveira fazem as regatas 3 e 4, no mesmo horário.

♦ Mais vela: Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino fazem as regatas 4 a 6 na classe Nacra 17.

♦ Patrícia Freitas é outra brasileira da vela. Ela vai disputar as regatas 10 a 12 na classe RS: X, a partir das 1h.

♦ Graziele de Jesus, do boxe, faz uma luta pelas oitavas de final, às 1h05. No esporte, chegar à semifinal garante ao menos um bronze.

♦ Mais vela: Jorge Zarif participa das regatas 5e 6 da classe Finn, a partir das 2h35.

♦ Às 7h40, a Seleção feminina de vôlei encara o Japão pela terceira rodada da fase de grupos.

♦ Às 7h50, haverá a final individual geral da ginástica artística. Rebeca Andrade é cotada ao ouro após a desistência de Simone Biles.

♦ A partir das 9h, Ágatha e Duda enfrentam uma dupla canadense no vôlei de praia, ainda pela fase de grupos. Elas têm uma vitória e uma derrota até aqui.

♦ Uma hora mais tarde, Alison e Álvaro Filho encaram uma dupla holandesa. Eles têm uma derrota e uma vitória até aqui.