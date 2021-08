Vôlei: Seleção feminina vira sobre as russas e vai para a semifinal em Tóquio

A seleção feminina de vôlei venceu a equipe da Rússia na manhã desta quarta-feira e garantiu vaga na semifinal dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O triunfo verde e amarelo foi de virada, por 3 sets a 1.

As russas começaram bem o jogo e venceram o primeiro set por 25 a 23. Mas a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães tomou o controle da partida e venceu os três seguintes, parciais de 25/21, 25/19 e 25/22. Macris e Rosamaria, que saíram do banco, foram as destaques da partida e fundamentais para a vitória brasileira.

Agora, o Brasil terá pela frente novamente a Coreia do Sul, que se classificou à semifinal depois de vencer a Turquia por 3 a 2. O último encontro entre brasileiras e sul-coreanas, na primeira rodada da fase de grupos, o time canarinho venceu por 3 sets a 0.

A semifinal entre Brasil e Coreia do Sul será na sexta-feira (6), em horário ainda a ser definido - 1h ou 9h da manhã de Brasília.