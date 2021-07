Um prêmio extra para os medalhistas: 30 segundos sem máscara

Os atletas olímpicos têm um novo incentivo para conquistar uma medalha depois que os organizadores informaram que eles poderão remover a máscara durante 30 segundos para tirar uma foto no pódio.

No entanto, os medalhistas olímpicos são incentivados a não abusar da flexibilização das regras dos Jogos de Tóquio, marcados por rígidas medidas contra o coronavírus, após sua abertura um ano depois do planejado.

"A ideia é dar aos atletas que estão competindo a possibilidade de tirar a máscara por 30 segundos, posando assim para fotos no pódio", disse o porta-voz do Comitê Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, nesta segunda-feira (26).

"Acho que todos vão gostar, primeiro porque o risco é muito, muito baixo e, segundo, porque pode ser perfeitamente compreendido", acrescentou.

Os atletas são instruídos a usar a máscara em todos os momentos, exceto quando estão treinando, competindo, comendo, bebendo ou dormindo, e eles passam por testes diários de covid-19.

Agora, no momento em que estão no pódio, é exibida uma placa pedindo que removam brevemente suas máscaras para os fotógrafos.

No entanto, Adams pediu aos atletas que não abusem das regras e permaneçam com as máscaras, a menos que recebam instruções para removê-las.

"Estamos fazendo um grande esforço todos os dias para lembrar a todos que devem manter suas máscaras", disse ele.

"Falaremos especificamente com as pessoas e se virmos que algumas estão violando as regras, falaremos com elas e elas terão que cumprí-las", garantiu ele.

Até o momento, neste mês, 153 pessoas relacionadas aos Jogos testaram positivo para covid-19. Cerca de 85% dos atletas estão vacinados, segundo o COI.