Tiro com arco: Ane Marcelle é eliminada por sul-coreana

A brasileira Ane Marcelle dos Santos perdeu para a sul-coreana An San nas oitavas de final do tiro com arco dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta quinta-feira (29).

Ela foi eliminada no Yumenoshima Park Archery Field na capital japonesa ao ser derrotada por 7 sets a 1.

Depois de um empate no primeiro set, a sul-coreana, cabeça de chave número 1, se impôs até vencer o duelo.

Pouco antes, Ane Marcelle havia vencido em sua estreia a mexicana Ana Vazquez por 6-4.

O Brasil segue representado no tiro com arco em Tóquio por Marcus D'Almeida, que no sábado enfrenta o italiano Mauro Nespoli pelas oitavas de final.