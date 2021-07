Marcus D'Almeida vence holandês e avança às oitavas de final no tiro com arco individual

Após vencer o britânico Patrick Huston por 7 a 1 na fase 32 avos de final, Marcus D'Almeida venceu o holandês Sjef Van Der Berg pelo menos placar, avançando às oitavas de final do tiro com arco individual masculino. Esse é o melhor desempenho de um brasileiro na modalidade em toda a história dos Jogos Olímpicos.

O confronto começou bastante equilibrado. Ambos fizeram três 9 no primeiro set, que, dessa forma, terminou empatado por 1 a 1. Já no set 2 Marcus acertou duas vezes no 10 e na soma teve pontuação maior, ficando a frente por 3 a 1. Com o ótimo desempenho mantido, o brasileiro venceu também o terceiro e abriu 5 a 1. No quarto e último set, Marcus sacramentou a vitória concluindo mais um 7 a 1.

Nesta nova fase, Marcus D'Almeida enfrentará o italiano Mauro Nespoli, nesta sexta-feira, em busca de uma vaga nas quartas de final.