Tênis: brasileiras avançam às quartas de final das duplas em Tóquio-2020

As brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani derrotaram nesta terça-feira (27) as tchecas Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova por 2-1, pela segunda rodada do torneio olímpico em Tóquio, e garantiram vaga nas quartas de final.

A dupla brasileira perdeu o primeiro set por 6-2, mas se recuperou e venceu a segunda parcial por 6-4. No match tie-break, Laura e Luisa salvaram quatro match-points e venceram por 13-11.

Na próxima fase, as brasileiras enfrentarão as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, cabeças de chave número quatro do torneio.