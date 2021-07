Taekwondo: Milena Titoneli perde disputa do bronze na categoria até 67 kg

A brasileira Milena Titoneli chegou perto da medalha de bronze na categoria até 67 kg do taekwondo nos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta segunda-feira, mas foi derrotada na disputa do terceiro lugar por 12-8 por Ruth Gbagbi, da Costa do Marfim.

Gbagbi, 27 anos, já havia conquistado o bronze nos Jogos Rio-2016.

Na competição disputada no Makuhari Messe Hall, Milena, de 22 anos, estreou contra Julyana Al-Sadeq, da Jordânia. O combate foi muito equilibrado e terminou empatado em 9-9, mas Milena foi declarada vencedora pelos árbitros.

Nas quartas de final, a brasileira foi completamente dominada pela croata Matea Jelic, líder do ranking mundial e campeã europeia, e derrotada por 30-9.

Para ter chances de medalha e retornar na repescagem, Milena precisava que a croata se classificasse para a final, o que aconteceu depois que Jelic derrotou a americana Paige McPherson por 15-4 nas semifinais.

Assim, a brasileira retornou para uma luta de repescagem contra a haitiana Lauren Lee e venceu com facilidade por 26-5, garantindo uma vaga na disputa pelo bronze.

Mas na disputa pelo terceiro lugar, a marfinense Gbagbi aproveitou a maior experiência e superou a brasileira, campeã no Pan-Americano de Lima-2019 e medalhista de bronze no Mundial de taekwondo do mesmo ano.