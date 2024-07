O que aconteceu com o padre que atacou Vanderlei Lima nas Olimpíadas de 2004? Veja aqui!

Há exatamente 20 anos, em 29 de julho de 2024, o mundo acompanhava um episódio preocupante e revoltante nas Olimpíadas de Atenas: um padre invadiu a área restrita para atletas e atacou o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima. O registro do momento ficou mundialmente conhecido.

Na ocasião, o brasileiro liderava a prova, mas perdeu metade do seu tempo de vantagem quando foi empurrado por Neil Horan, um ex-pároco da igreja católica da Irlanda. Desconcentrado, o Vanderlei Lima acabou sendo ultrapassado por um atleta italiano e um americano e foi retirado da corrida pelo ouro. No entanto, após ser ajudado por alguns espectadores, ele voltou para a prova e conquistou uma medalha de bronze e comemorou fazendo um aviãozinho na chegada.

Após o empurrão, Neil Horan foi deportado da Grécia e condenado a um ano de prisão, pena que foi convertida em uma fiança de 3 mil euros.

Muitos anos depois, o ex-padre voltou a surgir depois que Vanderlei Lima foi convidado para acender a pira olímpica na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Na época, em entrevista ao New York Times, Horan disse: “Quando vi ele com os meus próprios olhos, fiquei com muita raiva”. Ele ainda acrescentou que Vanderlei teria ficado famoso apenas por causa dele.

Na entrevista, o irlandês que tentou ir até Vanderlei, para lhe pedir desculpas e conhecer sua família. Mas, como o atleta não respondeu, Horan ficou frustrado e disse “Ele falhou miseravelmente no básico da decência humana e da cortesia".

Apesar disso, Vanderlei perdoou o fanático irlandês, e considerou o episódio resolvido. A honra de acender a pira olímpica foi o desfecho merecido para a história do maior atleta maratonista do Brasil.

Por onde anda Neil Horan?

Hoje, 20 anos após o episódio, o ex-padre tem 77 anos. Viúvo desde 2012, Neil Horan mora em Londres. Até 2019, ele continuava aproveitando-se de protestos e eventos para chamar a atenção para o que ele chama de sua missão: alertar o mundo sobre a volta de Jesus Cristo à Terra e sobre os valores da Bíblia. O Brexit e as atitudes do papa Francisco também faziam parte de suas pautas.

Sempre "peculiar", ele chegou até a ser aprovado na primeira fase no reality de talentos 'Britain’s Got Talent', com uma apresentação de dança, mas foi dispensado quando os jurados descobriram quem ele era.

Além do empurrão em Vanderlei Lima, em 2003 ele invadiu a pista do Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 1. Horan também protestou durante a Copa de 2006, na Alemanha, e durante a maratona dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, mas sem incidentes em ambos os episódios.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)