Paris 2024: Brasileiro pede namorada em casamento após competir em final do salto triplo

O atleta Almir Júnior, representante do Brasil no salto triplo nas Olimpíadas de Paris, não conseguiu conquistar uma medalha na final, mas ganhou outra coisa muito importante: o "sim" de sua namorada após pedi-la em casamento na pista do Stade de France.

O pedido aconteceu logo depois do atleta, de 30 anos, finalizar a competição na 11ª posição. O momento do pedido foi flagrado pelas câmeras do canal SporTv. Confira:

Almir Júnior foi eliminado na primeira etapa da final do salto triplo, após alcançar de 16,41m no primeiro salto, queimar a segunda oportunidade e atingir 16,28 na última tentativa. Foi a primeira vez, desde 2008, que o Brasil foi representado na final da modalidade.

VEJA MAIS

A agora noiva de Almir Júnior, a influenciadora Talita Ramos, compartilhou o momento em sua rede social, onde conta com mais de 1,4 milhões de seguidores. “Só começou e já fez muito, tão honrada de estar aqui, do teu lado!”, escreveu ela na legenda da publicação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)