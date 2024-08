Paralimpíadas 2024: confira a agenda de disputas do Time Brasil no domingo (01/9)

O Brasil segue em busca de mais medalhas para o já enorme acervo colecionado nas Paralimpíadas de Paris 2024. Neste domingo, as disputas no atletismo, onde os brasileiros provaram ser uma grande potência, continuam, e o paraense Alan Fonteles é destaque em busca do ouro neste domingo (01/9).

Confira a agenda do Time Brasil nas Paralimpíadas neste domingo (01/9):

Atletismo Paralímpico

5h12 | Camila Muller - 1500m rasos T11 feminino (classificatórias)

6h25 | Aline Rocha, Jéssica Giacomelli e Vanessa Cristina - 800m rasos T54 feminino (classificatórias)

7h31 | Samira Brito e Verônica Hipólito - 200m rasos T36 feminino (final)

7h51 | Ariosvaldo Fernandes - 400m rasos T53 masculino (classificatórias)

14h24 | Andre Rocha - Lançamento de disco F52 masculino (final)

14h30 | Matheus de Lima - 100m rasos T44 masculino (final)

16h12 | Alan Fonteles e Wallison Fortes - 100m rasos T64 masculino (classificatórias)

16h38 | Vinícius Rodrigues - 100m rasos T63 masculino (classificatórias)

Futebol de 5

13h30 | Brasil x Turquia - masculino (primeira fase)

Natação Paralímpica

4h38 | Phelipe Rodrigues - 100m livre S10 masculino (classificatórias)

5h15 | Wendell Belarmino - 100m costas S11 masculino (classificatórias)

5h47 | Patrícia Pereira e Lídia Cruz - 150m medley SM4 feminino (classificatórias)

6h | Gabriel Araújo - 150m medley SM3 masculino (classificatórias)

6h15 | Roberto Alcalde - 100m peito SB5 masculino (classificatórias)

6h25 | Esthefany Rodrigues e Laila Suzigan - 100m peito SB5 feminino (classificatórias)

Paratriatlo

3h20 | Jéssica Ferreira - Individual PTWC feminino (final)

7h05 | Letícia Freitas - Individual PTVI feminino (final)

7h20 | Ronan Cordeiro - Individual PTS5 masculino (final)

Remo Paralímpico

5h50 | Brasil - Quatro com PR3 misto (Final B)

6h10 | Claudia Santos - Skiff simples PR1 feminino (final)

7h10 | Brasil - Skiff duplo PR3 misto (final)

Tiro Esportivo Paralímpico

6h30 | Alexandre Galgani e Bruno Stov Kiefer - Carabina de ar 10m deitado SH2 misto (classificatórias)

Tiro com Arco Paralímpico

5h08 | Eugênio Franco x Jason Tabansky (EUA) - Individual W1 masculino (oitavas de final)

Tênis de Mesa Paralímpico

12h | Claudio Massad x Krisztian Gardos (HUN) - Simples classe 10 masculino (oitavas de final)

14h15 | Joyce Fernanda x Patamawadee Intanon (TAI) - Simples classe 3 feminino (oitavas de final)

14h15 | Sophia Kelmer x Elena Litvinenko (RUS) - Simples classe 8 feminino (oitavas de final)

15h45 | Marliane Amaral x Dararat Asayut (TAI) - Simples classe 3 feminino (oitavas de final)

15h45 | Luiz Filipe Manara x Peng Weinan (CHI) - Simples classe 8 masculino (primeira rodada)

Tênis em cadeira de rodas

7h | Daniel Rodrigues x Casey Ratzlaff (EUA) - Simples masculino (segunda rodada)

11h | Pena e Silva x Lapthorne e Slade (ING) - Duplas misto (semifinal)

13h | Carneiro e Rodrigues x Arai e Sanada (JAP) Duplas masculino (oitavas de final)

Vôlei sentado

7h | Brasil x Irã - masculino (primeira fase)