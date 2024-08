Paralimpíadas 2024: confira a agenda de disputas do Brasil hoje (31/8)

As Paralimpíadas de Paris está em sua primeira semana de disputas e, mesmo assim, o Brasil já prova ser uma das grandes potências nos Jogos, estando no top 10 do quadro de medalhas. Ainda assim, os atletas brasileiros querem mais pódios e buscam em mais modalidades neste sábado (31/8).

Os representantes do Pará também continuam em busca de medalhas para o estado. No goalball, José Marcio Sousa, o Parazinho, encara o Irã junto com a Seleção Brasileira Paralímpica, enquanto no vôlei sentado Bruna Lima, já medalhista em Tóquio, segue na campanha com a Seleção feminina.

Confira a agenda do Time Brasil neste sábado (31/8):

Atletismo Paralímpico

5h08 | Julyana da Silva - Lançamento de disco F57 feminino (final)

7h24 | Daniel Mendes - 400m rasos T11 masculino (classificatórias)

14h | Cícero Nobre - Lançamento de dardo F57 masculino (final)

14h13 | Edneusa Santos - 1500m rasos T13 feminino (final)

14h20 | Matheus de Lima - 100m rasos T44 masculino (classificatórias)

15h58 | Joeferson Marinho - 100m rasos T12 masculino (final)

16h25 | Samira Brito - 200m rasos T36 feminino (classificatórias)

Bocha

6h40 | André Costa x Zheng Yuansen (CHI) - Individual BC4 masculino (fase de grupos)

7h50 | Andreza Oliveira x Yuriko Fujii (JAP) - Individual BC1 feminino (fase de grupos)

9h | Evelyn Oliveira x Jamieson Leeson (AUS) - Individual BC3 feminino (fase de grupos)

9h | Evani Calado x Elanza Jordaan (AFS) - Individual BC3 feminino (fase de grupos)

12h | Matheus Carvalho x Grigorios Polychronidis (GRE) - Individual BC3 masculino (fase de grupos)

Ciclismo Pista Paralímpico

5h | Sabrina Custódia - Contrarrelógio 500m C1-2-3 feminino (classificatórias)

6h48 | Lauro Chaman - Perseguição individual C5 masculino (classificatórias)

Goalball

9h45 | Brasil x China - feminino (primeira fase)

12h30 | Brasil x Irã - masculino (primeira fase)

Natação Paralímpica

4h30 | Douglas Matera - 100m costas S12 masculino (classificatórias)

4h38 | Carol Santiago - 100m costas S12 feminino (classificatórias)

4h46 | Gabriel Bandeira - 200m livre S14 masculino (classificatórias)

5h53 | Gabriel Araújo - 50m costas S2 masculino (classificatórias)

6h38 | Matheus Rheine - 50m livre S11 masculino (classificatórias)

Parataekwondo

5h20 | Claro Lopes x Nikola Spajic (SER) - Até 80kg masculino (oitavas de final)

Remo Paralímpico

4h30 | Claudia Santos - Skiff simples PR1 feminino (repescagem)

6h10 | Brasil - Skiff duplo PR3 misto (repescagem)

6h30 | Brasil - Quatro com PR3 misto (repescagem)

Tiro com Arco Paralímpico

4h34 | Juliana Silva x Victoria Kingstone (ING) - Individual W1 feminino (oitavas de final)

10h47 | Jane Karla Rodrigues x Zhou Jiamin (CHI) - Arco composto individual feminino (oitavas de final)

Vôlei Sentado

15h | Brasil x Canadá - feminino (primeira fase)