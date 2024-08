Olimpíadas 2024: Victória Borges, da ginástica rítmica, se lesiona e sai carregada da competição

Na manhã desta sexta-feira (9), a ginasta Victória Borges saiu carregada da arena após a apresentação do conjunto nas classificatórias da ginástica rítmica nas Olimpíadas de Paris 2024. Visivelmente abalada e chorando muito, a atleta sofreu uma lesão após a primeira série do dia, realizada com o arco.

A brasileira sentiu o tendão no aquecimento antes da segunda série, que seria com fitas e bolas, mas decidiu competir mesmo com a dor. Após a apresentação, Victória não conseguiu conter as lágrimas e foi amparada pela sua treinadora e companheiras de equipe – Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pircio.

A lesão de Victória impactou diretamente o desempenho da equipe brasileira. Na primeira apresentação, com o arco, o Brasil obteve uma excelente nota de 35.950, ocupando a quarta posição. No entanto, na segunda série, com as fitas e as bolas, a equipe perdeu muitos pontos devido às dificuldades enfrentadas por Victória. Com a nota de 24.950, o Brasil caiu no quadro geral e não conseguiu se classificar para a final.

Confira a apresentação:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)