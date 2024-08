Olimpíadas 2024: Saiba o que a marcha atlética, esporte que garantiu medalha de prata para o Brasil

O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a conquista da primeira medalha olímpica na marcha atlética. O maratonista Caio Bonfim cruzou a linha de chegada em segundo lugar na prova de 20km e garantiu prata no pódio. Além de Caio Bonfim, outros brasileiros também participaram da prova.

Matheus Corrêa e Max Batista também representaram o Brasil, mas não conseguiram alcançar o pódio. Na disputa feminina, Érica Sena, Viviane Lyra e Gabriela Souza também competiram, mas não avançaram para as primeiras colocações. Mas afinal, o que é essa modalidade que, apesar de antiga, ainda é pouco conhecida pelo grande público?

O que é a marcha atlética?

A marcha atlética é uma das diversas disciplinas do atletismo, que exige dos atletas uma combinação de força, resistência e, principalmente, técnica. A característica mais marcante da modalidade é a obrigatoriedade de manter um dos pés em contato com o solo durante toda a prova.

Além disso, a perna da frente deve estar completamente estendida no momento do contato com o chão, o que confere ao movimento um ritmo peculiar, quase um "rebolado".

Regras da marcha atlética

As provas de marcha atlética são geralmente realizadas em circuitos urbanos, com distâncias que variam de 20km a 50km. Em Paris 2024, a distância de 50km masculina foi substituída por um formato misto por equipes, visando promover a igualdade de gênero.

Durante as provas, juízes especializados acompanham os atletas de perto, observando atentamente cada movimento. Qualquer desvio das regras, como levantar os dois pés do chão ao mesmo tempo, ou dobrar excessivamente os joelhos, pode resultar na desclassificação do atleta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)